La DO presque fatale de Kate Quigley aurait pu être évitable avec des bandes de fentanyl

Kate Quigley dit qu’elle revient à elle-même alors que son rétablissement d’une surdose presque fatale – stimulée par la cocaïne contenant du fentanyl – se poursuit … ce qui soulève la question … pourquoi plus de gens ne connaissent-ils pas (ou n’utilisent-ils pas) des bandelettes capables de détecter le poison mortel ?

La comédienne a récemment publié une mise à jour sur son retour à la normale, suggérant qu’elle suivait une sorte de rééducation au Mexique … où elle a remercié tous ceux qui l’avaient aidée jusqu’à présent à retrouver l’ancienne Kate que tout le monde connaît et aime.

Je me sens heureux aujourd’hui. Reconnaissant d’être en vie et reconnaissant AF pour les gens ici-bas qui m’aident à récupérer. Je me suis fait des amis et j’ai même réussi à inciter certains locaux au football américain! J’ai aussi pris mon premier selfie en bikini aujourd’hui dans le sauna, alors peut-être que je suis presque KATE ENCORE ! ?? Je vous aime tous! pic.twitter.com/WGVisGbOsC – KᗩTE ᑫᑌIGᒪEY (@KateQFunny) 8 octobre 2021 @KateQFunny

C’est certainement un signe encourageant, mais les morts de Fuquan Johnson, Rico Angeli et Nathalie Williamson s’attardent toujours … et avec l’avènement des bandes de fentanyl – qui sont sur le marché depuis au moins quelques années – on se demande si elles auraient pu faire une différence ici.

Si vous n’êtes pas familier… ces bandes sont exactement comme annoncées. Ils peuvent être appliqués à à peu près n’importe quel médicament et, comme un test décisif, ils peuvent vous dire si les narcotiques contiennent ou non l’opioïde. Bien qu’ils ne soient pas toujours efficaces à 100 %, ils semblent fonctionner le plus souvent… et sont parfois distribués aux toxicomanes. Bien que pas autant qu’ils devraient l’être.

Qu’il s’agisse simplement d’un manque de sensibilisation ou d’un sujet tabou… vous n’entendez vraiment pas parler de ces bandes. Et pourtant, ils sont là-bas… et peuvent absolument sauver des vies.

En fait, les étudiants de l’USC ont a récemment commencé à barboter dans ce … formant un service de livraison spécifiquement pour cela – parmi d’autres ressources de drogue – pour aider à protéger le « utilisateur de drogue naïf ». Les bandes ne coûtent qu’un centime, elles sont donc certainement abordables … et désormais largement disponibles pour les étudiants sur le campus qui pourraient expérimenter.

C’est la Californie… mais il semble qu’il y ait une poignée d’États à travers le pays qui adoptent une approche différente à ce sujet – essentiellement interdisant ces bandes parce qu’elles sont considérées comme des « accessoires » … perpétuant l’ancien « Just Say No « DARE la mentalité, qui est archaïque.

En bout de ligne … si ces bandes peuvent aider, pourquoi ne pas en parler et les diffuser dans la communauté ??? C’est une question légitime, et qui doit peut-être être posée à nos dirigeants élus… parce que cette crise n’est pas une blague, et tue des gens à la seconde.