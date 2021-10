Actualités Bitcoin

La « dollarisation » contribue à la « cryptoisation » des marchés émergents, selon le FMI

Cette «cryptoisation» peut devenir une menace pour la politique budgétaire, car ces pays en développement devraient envisager les avantages de l’émission de CBDC en réponse à l’utilisation croissante de la cryptographie, a déclaré le Fonds.

L’utilisation croissante des crypto-monnaies sur les marchés émergents pourrait créer la “cryptoisation” des économies locales, a déclaré vendredi le Fonds monétaire international (FMI).

Cette «cryptisation», selon l’organisation internationale qui promeut la stabilité financière mondiale, pourrait potentiellement saper les contrôles des changes et des capitaux et perturber davantage la stabilité financière sur ces marchés.

L’agence a déclaré que les systèmes de paiement inefficaces et les politiques macroéconomiques peu judicieuses dans les économies émergentes font partie des moteurs de l’adoption de la crypto-monnaie. L’attrait des gains rapides peut également être une autre raison potentielle.

La faiblesse des systèmes bancaires nationaux et la faible crédibilité des banques centrales qui alimentent la « dollarisation » peuvent contribuer davantage à l’utilisation croissante de la cryptographie, selon le Fonds.

« La dollarisation peut entraver la mise en œuvre efficace de la politique monétaire par les banques centrales et entraîner des risques pour la stabilité financière en raison des asymétries de devises dans les bilans des banques, des entreprises et des ménages. »

Ici, l’adoption généralisée de pièces stables, qui sont généralement adossées à du fiat, en particulier à l’USD, pourrait également poser des défis importants en renforçant les forces de dollarisation existantes, a ajouté le FMI.

Mais le Fonds a également déclaré qu’il était difficile d’évaluer avec précision le niveau exact d’adoption des actifs cryptographiques dans les économies émergentes.

Dans un rapport d’août, la plate-forme de données blockchain Chainalysis a noté que le Vietnam, l’Inde, le Pakistan, le Kenya et le Nigéria sont en tête de l’adoption de la cryptographie à l’échelle mondiale.

Le FMI a déclaré que la «cryptoisation» peut devenir une menace pour la politique fiscale, car les actifs cryptographiques facilitent potentiellement l’évasion fiscale. En tant que tel, il a exhorté les pays en développement à renforcer leurs politiques macroéconomiques et à envisager les avantages possibles de l’émission de monnaies fiduciaires numériques – des monnaies numériques de banque centrale (CBDC) en réponse à l’essor de la cryptographie.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.