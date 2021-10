La domination chinoise de l’IA inquiète le Pentagone et d’autres responsables américains

Le tout premier responsable des logiciels du Pentagone a brusquement démissionné au début du mois, et nous savons maintenant exactement pourquoi : Nicolas Chaillan, ancien CSO de l’US Air Force et de la Space Force, a déclaré au Financial Times que les États-Unis n’avaient « aucune chance de se battre contre la Chine dans 15 à 20 ans » en matière de cyberguerre et d’intelligence artificielle.

Chaillan, un entrepreneur technologique de 37 ans, a ajouté que les cyberdéfenses de nombreuses agences gouvernementales sont au « niveau de la maternelle » et que des entreprises comme Google ne rendaient pas service aux États-Unis en ne travaillant pas davantage avec l’armée sur l’IA, car les entreprises chinoises faisaient un «investissement massif» dans l’IA sans se préoccuper de l’éthique de tout cela. Et bien que quitter votre emploi parce que l’Amérique a déjà perdu la course à l’IA est un peu dramatique, Chaillan n’est pas le seul à s’inquiéter de la domination de la Chine dans ce domaine.

Nous pouvons tous convenir que personne ne veut que la Chine invente une version réelle de Skynet, l’IA toute puissante qui envahit la planète dans les films Terminator. Mais nous ne voulons pas non plus que les États-Unis le fassent. Mais à quoi ressemble réellement la ligne d’arrivée de cette course d’IA ? Et les États-Unis veulent-ils vraiment gagner à tout prix ?

Pendant des années, les experts ont comparé la course à l’IA à la course à l’espace – et ont averti que les États-Unis étaient en train de la perdre. C’est une analogie pratique, car elle aide les Américains à replacer les conflits actuels avec des pays comme la Chine et la Russie dans le contexte familier de la guerre froide. Beaucoup ont fait valoir que nous nous sommes retrouvés dans une deuxième guerre froide et que le pays qui gagnera la course à l’IA prendra le trône en tant que superpuissance dominante. Mais la révolution de l’IA ne consiste pas seulement à mener des guerres ou à dominer géopolitiquement. Ce que nous nous efforçons de construire transformera presque tous les aspects de notre vie, de la façon dont nous gérons les entreprises à la façon dont nous traitons les informations en passant par la façon dont nous nous déplaçons.

Il est donc impératif que les États-Unis songent à se lancer rapidement dans un avenir rempli de voitures autonomes, de collecte de données illimitée et de surveillance à temps plein. Ce sont les applications que l’IA de prochaine génération permettra, et si un petit groupe d’entreprises technologiques puissantes et/ou l’armée américaine poussent à l’innovation sans mettre en place les garde-corps appropriés, cette technologie qui change le monde pourrait conduire à de sinistres imprévus. conséquences. Le président Biden a appelé les États-Unis et l’Europe à travailler ensemble pour développer de nouvelles technologies de manière responsable dans un discours prononcé en février à la Conférence de Munich sur la sécurité.

« Nous devons façonner les règles qui régiront les progrès de la technologie et les normes de comportement dans le cyberespace, l’intelligence artificielle, la biotechnologie afin qu’elles soient utilisées pour élever les gens, et non pour les coincer », a déclaré Biden. « Nous devons défendre les valeurs démocratiques qui nous permettent d’accomplir tout cela, en repoussant ceux qui monopoliseraient et normaliseraient la répression.

Vous pouvez également vous tourner vers la Chine actuelle pour voir à quoi pourrait ressembler l’avenir proche d’une société plus centrée sur l’IA. Comme Kai-Fu Lee le soutient dans son livre AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order, la Chine a été plus agressive dans la mise en œuvre des percées de l’IA, en particulier dans les applications de surveillance et de collecte de données, en partie grâce au soutien du gouvernement et à un manque de de surveillance qui a permis à certaines entreprises technologiques de dépasser la concurrence et de dominer des secteurs entiers. WeChat et sa société mère, Tencent, en sont de parfaits exemples. Sur WeChat, la confidentialité ne semble pas être une priorité, mais les grandes quantités de données que l’application peut collecter sont certainement utiles pour la formation de l’IA.

« Imaginez, si vous voulez, que Facebook acquiert Visa et Mastercard et intègre tout dans les fonctions, investit de l’argent dans Amazon et Uber et OpenTable et ainsi de suite, et crée un écosystème qui, une fois connecté à Facebook, tout ces choses sont à un clic et vous pouvez ensuite les payer en un autre clic », a déclaré Lee au magazine New York. « C’est le genre de commodité que WeChat a apporté, et sa vraie valeur est le gigantesque ensemble de données de toutes les données utilisateur qui le traversent. »

C’est le genre d’approche gagnante à tout prix qui semble donner à la Chine une longueur d’avance dans la course à l’IA. La Chine semble également rattraper son retard lorsqu’il s’agit d’établir des normes d’éthique algorithmique. La semaine dernière encore, le pays a publié ses toutes premières directives sur l’éthique de l’IA. Les États-Unis savent depuis longtemps que les algorithmes peuvent être racistes ou sexistes, et le Pentagone a adopté ses directives sur l’IA éthique il y a près de deux ans. Et comme nous l’avons appris plus récemment, l’IA que des entreprises comme Facebook et YouTube utilisent pour diffuser du contenu peut également être utilisée pour radicaliser les gens et saper la démocratie. C’est pourquoi – en particulier à la suite du scandale des lanceurs d’alerte de Facebook qui a révélé des recherches internes montrant que ses produits étaient nocifs pour certains utilisateurs, y compris des adolescentes – les législateurs américains semblent dernièrement plus intéressés à parler de la façon de réglementer les algorithmes que de battre la Chine en la course à l’IA.

Soit dit en passant, les deux choses ne s’excluent pas mutuellement. Chaillan, l’ancien chef des logiciels militaires, a certainement gagné son droit à une opinion sur la rapidité avec laquelle les États-Unis développent leurs cyberdéfenses et leurs ordinateurs artificiellement intelligents. Et maintenant qu’il met sa connaissance du fonctionnement du Pentagone au service du secteur privé, il gagnera probablement beaucoup d’argent en répondant à ses préoccupations. Pour le reste d’entre nous, la montée de l’IA ne devrait pas ressembler à une course contre la Chine. Cela ressemble plus à un jeu de poker à enjeux élevés.

