La domination de Bitcoin dans les contrats du marché mondial de la cryptographie ; part dans le total de crypto mcap en baisse de 41% cette année

Au cours des cinq dernières années, il y a eu une baisse de 56% de la part de Bitcoin dans la capitalisation boursière totale de la crypto.

La part du roi de la crypto Bitcoin dans la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie a chuté de 41,1% cette année jusqu’à présent – ​​d’environ 68% début 2021 à près de 40% (813 milliards de dollars) lundi, selon les données de CoinMarketCap , alors même que la part de marché d’autres cryptos tels que Ethereum, Cardano, Tether, etc. a bondi. Par exemple, Ethereum est passé de 10 % à près de 19 %, tandis que Cardano est passé de 0,70 % à 3,67 % et Tether de 2,77 % à 3,67 %. La capitalisation boursière globale des crypto-monnaies s’élevait actuellement à 1,91 billion de dollars.

Non seulement sa part dans la capitalisation boursière totale de la crypto, la part de marché des propriétaires de Bitcoin dans les propriétaires mondiaux de crypto a également diminué. Selon un rapport de la plate-forme de paiement et de crypto-monnaie basée à Hong Kong Crypto.com intitulé Mesurer les utilisateurs mondiaux de crypto : une étude pour mesurer la taille du marché à l’aide de métriques en chaîne, « Lors de la vérification de la composition des propriétaires de crypto, nous avons constaté que Bitcoin et Ethereum étaient perdre leurs parts de marché. De nouveaux challengers comme les protocoles Proof-of-Stake et les jetons meme ont montré un grand potentiel en mai, en particulier après que l’exploitation minière de Bitcoin a fait l’objet d’un examen plus approfondi. Le rapport de juillet 2021 a également noté que le nombre d’utilisateurs mondiaux de crypto avait atteint 221 millions en juin 2021 et qu’il n’a fallu que quatre mois pour que la population mondiale de crypto double de 100 millions à 200 millions.

Lisez aussi: Plus de 8 lakhs d’emplois probables sur le marché indien de la cryptographie d’ici 2030 contre 50 000 actuellement: rapport

«Il existe d’autres jetons utilitaires que l’on peut examiner et obtenir de meilleurs rendements. En outre, les investisseurs diversifient leur portefeuille de crypto dans lequel ils mettent 60 à 70% de leur argent en bitcoins et restent en altcoins », a déclaré à Financial Express Online Nischal Shetty, PDG de l’échange Bitcoin WazirX. Selon CoinMarketCap, il y a 12 170 altcoins (pièces autres que Bitcoin) contre 8 655 au 2 mars 2021 cette année. Ethereum est en tête du décompte des altcoins avec une capitalisation boursière de 359 milliards de dollars, suivi de Cardano avec 70 milliards de dollars, Tether avec 68 milliards de dollars et Binance Coin avec 58 milliards de dollars dans le top cinq.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.