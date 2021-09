La domination de Bitcoin décline alors que l’ETH a récupéré 3 500 $ (surveillance du marché) Crypto new media

Les récentes difficultés de Bitcoin se sont poursuivies au cours des dernières 24 heures alors que l’actif est tombé à un creux de cinq jours d’environ 46 500 $. En revanche, certaines pièces alternatives ont augmenté. Ethereum est un excellent exemple car il a dépassé les 3 500 $ pour la première fois en plus de trois mois.

ETH au-dessus de 3,5 000 $ ; Pointes DOT 10%

Il est sûr de dire que la plupart des altcoins ont surperformé Bitcoin au cours des dernières semaines. Ethereum, par exemple, était tombé en dessous de 3 200 $ lundi. Cependant, le deuxième plus grand crypto a ajouté plus de 300 $ depuis lors.

En conséquence, il a dépassé 3 500 $ pour la première fois depuis la mi-mai, et il se négocie toujours au-dessus de ce niveau.

Ripple a augmenté d’un pourcentage similaire à celui de l’ETH au cours des dernières 24 heures et a atteint 1,2 $ il y a une heure. Polkadot et Uniswap font encore plus de gains, qui ont tous deux augmenté d’environ 10 % en une journée. Fait intéressant, DOT et UNI ont également récupéré 30 $.

Binance Coin et Dogecoin sont légèrement dans le vert, tandis que Cardano – un autre récent haut voleur – a calé autour de 2,8 $.

Solana, qui a récemment atteint des sommets historiques consécutifs, a reculé de 8% en une journée à environ 110 $.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Revain a ajouté le plus de valeur sur une échelle de 24 heures avec une augmentation de 22%. Kusama, dont les prochaines enchères de parachain commencent aujourd’hui, a atteint un sommet de plusieurs mois de plus de 400 $.

OKB, Elrond, Aave et Arweave ont également enregistré des augmentations de prix à deux chiffres, mais la capitalisation boursière cumulée est restée inférieure à 2 100 milliards de dollars.

La domination de Bitcoin souffre

Alors que certains alts se dirigent récemment vers le nord, le bitcoin a eu du mal. La crypto-monnaie principale n’a pas réussi à rester au-dessus de 49 000 $ au cours du week-end alors que les ours sont revenus jouer.

Au cours des jours suivants, BTC a d’abord chuté en dessous de 47 000 $, a tenté de récupérer du terrain et a de nouveau pompé à près de 49 000 $ avant d’être poussé vers le sud au cours des dernières 24 heures.

Cela a entraîné un creux de 46 500 $ sur plusieurs jours (sur Bitstamp) atteint il y a quelques heures à peine. À l’heure actuelle, le bitcoin a récupéré environ 1 000 $ et se situe actuellement au-dessus de 47 000 $.

La capitalisation boursière est légèrement inférieure à 900 milliards de dollars, mais la domination de BTC sur les altcoins a considérablement diminué. La métrique a diminué d’environ 3% en quelques semaines et est maintenant à un peu plus de 42%.

BTCUSD. Source : TradingView OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

