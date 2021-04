La domination de Bitcoin est tombée en dessous de 50%, ce qui pourrait signifier pour le marché

Compartir

Bitcoin, qui évolue toujours sur le côté dans des délais plus courts, a réussi à rester au-dessus du support clé. Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 49807,17 $ avec 16,8% et 2,4% sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, respectivement. La capitalisation boursière est de 938 milliards.

BTC en baisse sur le graphique journalier. Source: BTCUSD Tradingview

Selon des données en ligne, le commerçant Byzantine General a désigné 47 000 dollars comme support. Comme le montre le tableau ci-dessous, les baleines Bitcoin ont formé 4 principaux groupes de soutien avec une grande quantité de BTC achetée à 48 507 $; 47 646 $; 46 532 $ et 45 507 $.

Source: Whalemap

En revanche, la zone de prix autour de 55 000 $ est devenue une résistance majeure et une zone avec «beaucoup d’intrants de baleines», comme l’a déclaré Whalemap Monitor. La moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 200 jours pour Bitcoin sur le graphique journalier sera son support le plus important. Maintenant, cette métrique oscille autour de 40000 $, un nombre que BTC pourrait revoir, selon Byzantine General:

47k était favorable, un tas de choses l’ont confirmé, y compris des bulles de baleine. C’est pourquoi j’ai dit il y a quelques heures que nous assisterons probablement à un rebond de soulagement. Mais dans l’ensemble, je pense qu’il est assez probable que nous descendons à 40k.

La domination de Bitcoin a également été affectée par son action sur les prix. La métrique est tombée en dessous de 50% pour la première fois depuis janvier 2018, lorsqu’elle a atteint 37%, comme l’a déclaré le directeur de la stratégie de CoinShares, Meltem Demiros. Actuellement, la domination de BTC montre une certaine reprise et est supérieure à 50%.

Dominance BTC dans un minimum de 3 mois. Source: BTC.D Index Tradingview

Lorsque la domination du BTC est tombée il y a 3 ans, les altcoins ont fait des gains importants. En apparence, ce cycle de marché pourrait suivre une trajectoire similaire. Cependant, Demiros estime que les gains de certains altcoins, tels que Solana (SOL) et Terra (LUNA), n’ont pas été motivés par des “entrées de trésorerie” mais plutôt par un “chiffre d’affaires élevé” sur les plateformes de cryptographie.

Par conséquent, il semble nécessaire pour les investisseurs de suivre le volume de négociation et la profondeur du marché d’un altcoin. Les devises à faible liquidité, volume de négociation et «récits de prix» pourraient être sensibles à une forte volatilité. Demiros a ajouté:

L’histoire de la domination de BTC et de la montée des alts est certainement à suivre. L’histoire ne se répète pas, mais elle rime. Je suis curieux de voir comment ce cycle se déroulera et ce qui sera différent. Assurez-vous de considérer plus que le prix lors de la prise de décision!

De nouveaux investisseurs entraînent la vente de Bitcoin

Los datos de Glassnode para el flujo de latencia ajustado por la entidad (EADF), métrica utilizada para cronometrar los mínimos del mercado y las tendencias alcistas o bajistas, apuntan a un alto nivel de actividad por parte de los nuevos inversores durante la venta masiva de cette semaine.

Comme l’analyste William Clemente l’a dit et l’a montré dans le graphique ci-dessous, la latence de BTC diminue. Par conséquent, de «nouvelles devises» sont transférées aux détenteurs à long terme. Le changement net à long terme du titulaire a également connu une augmentation ces derniers jours. Clemente a déclaré:

La volatilité du Bitcoin est simplement un mécanisme pour transférer des devises de mains faibles à des mains fortes avec conviction.

Source: Glassnode via William Clemente