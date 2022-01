La domination de Bitcoin vise des creux historiques, une saison d’Altcoin potentiellement sans précédent à venir

Alors que Bitcoin continue de prendre une raclée en termes de dollars, la principale crypto-monnaie continue également de perdre sa part de capitalisation boursière. En fait, avec le niveau de support le plus récent violé, la domination de BTC pourrait indiquer des creux historiques.

Les plus bas historiques de la domination de BTC pourraient signifier qu’une saison d’altcoin arrive comme jamais auparavant. Voici un examen plus approfondi de la métrique qui compare Bitcoin au reste de l’espace crypto et comment cela pourrait affecter les performances d’altcoin.

Bitcoin continue de perdre la domination du marché des crypto-monnaies

À un moment donné, seul le Bitcoin existait. Au fur et à mesure que l’industrie se développait, une métrique appelée dominance BTC est née, qui clarifie le poids de la pièce supérieure par rapport au reste du marché.

Avant 2017, Bitcoin représentait jusqu’à 95% de l’ensemble du marché des crypto-monnaies, mais est tombé à un minimum de 35% moins d’un an plus tard, au cours de ce qui est considéré comme la meilleure saison altcoin jamais enregistrée.

Après avoir atteint de tels extrêmes en 2018, en 2020, Bitcoin avait regagné plus des deux tiers de la capitalisation boursière. La domination a dépassé près de 70 %, où elle s’est radicalement inversée tout au long de 2021.

À la clôture de la bougie annuelle de 2021, une fourchette de négociation pluriannuelle a été officiellement cassée. La plage bien définie est encore plus visible sur le graphique BTC.D à six mois. Et cela pourrait créer les conditions d’une saison altcoin sans précédent.

Graphique BTC.D annuel (gauche) et semestriel (droite) | Source : CRYPTOCAP-BTC.D sur TradingView.com

La saison record d’Altcoin pourrait se terminer avec une domination de 32%

Avec une clôture décisive dans les délais élevés, les modèles de délais inférieurs pourraient fournir des indices sur l’endroit où la domination pourrait à nouveau atteindre son point bas.

L’objectif d’un haut de la tête et des épaules a envoyé BTC.D vers la ligne pointillée, revitalisant les altcoins mais toujours en dessous de la manie observée lors du pic 2017/2018.

Un triangle descendant pourrait indiquer une domination de 32 % | Source : CRYPTOCAP-BTC.D sur TradingView.com

Avec un éventuel triangle descendant brisé, la règle de mesure ferait en sorte que la structure ciblerait une dominance d’environ 32 %. L’objectif suggérerait un dépassement de l’ancien plus bas historique établi il y a des années et créerait l’atmosphère nécessaire à la manie de la saison des altcoins susmentionnée.

Mais tout cela pourrait se faire au détriment de Bitcoin et de son règne incontesté en tant que crypto-monnaie numéro un par capitalisation boursière.

