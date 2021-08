La domination de l’App Store de Google menacée par un nouveau projet de loi du Sénat

Un nouveau projet de loi vient d’être déposé au Sénat, qui vise le Google Play Store et l’App Store d’Apple.

L’Open Apps Market Act, dirigé par les sénateurs Richard Blumenthal, Marsha Blackburn et Amy Klobuchar, vise à remédier à l’emprise étroite qu’Apple et Google ont sur leurs magasins d’applications et leurs distributions d’applications.

Un communiqué de presse conjoint affirme que Google et Apple « ont un contrôle gardien des deux systèmes d’exploitation mobiles dominants et de leurs magasins d’applications qui leur permettent de dicter exclusivement les conditions du marché des applications, inhibant la concurrence et restreignant le choix des consommateurs ».

Le projet de loi décrit plusieurs politiques qui pourraient changer la façon dont Google et Apple exploitent leurs magasins d’applications respectifs. Une politique remettrait directement en cause le système de facturation Play Payments que Google exige des développeurs d’applications sur les meilleurs téléphones Android. Il stipule qu’une entreprise “ne doit pas exiger d’utiliser un système de paiement intégré détenu ou contrôlé par la société couverte… comme condition d’être distribué sur un App Store ou accessible sur un système d’exploitation”.

Le projet de loi exige que les systèmes d’exploitation autorisent l’installation d’applications en dehors du magasin d’applications par défaut, interdit le traitement préférentiel des applications de Google et d’Apple sur leurs magasins respectifs et permettra aux utilisateurs de masquer ou de supprimer les applications préinstallées.

Le projet de loi cherche à résoudre plusieurs points de discorde, en particulier au milieu d’une bataille en cours entre Epic et Google/Apple sur les frais de l’App Store et les méthodes de facturation.

Ce n’est pas non plus la première fois que les politiques du Play Store de Google sont ciblées. Deux recours collectifs distincts contre le Play Store ont récemment été déposés, citant des accusations « illégales » et qualifiant la surtaxe de 30 % de « taxe non acquise » imposée sans justification.

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire mais a déjà défendu ses politiques. La société a soutenu qu’Android “donne aux gens plus de choix que toute autre plate-forme mobile pour décider quelles applications et magasins d’applications ils utilisent” et que Google est en concurrence “vigoureusement et équitablement pour les développeurs et les consommateurs”.

Pourtant, au milieu de la déferlante d’actions en justice contre le Play Store, Google a récemment accordé aux développeurs de magasins d’applications la clémence pour adopter son système de facturation, leur permettant de postuler à des extensions.

