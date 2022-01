La domination de longue date de Bitcoin atteint un sommet de 8 mois à 69%

Après s’être négocié en dessous de 45 000 $ pendant sept jours, Bitcoin (BTC) a été dans le rouge en raison d’une vente massive.

En conséquence, la domination de la vente longue est à des niveaux observés pour la dernière fois en mai 2021, car les commerçants ont essayé de profiter de la baisse. Le fournisseur d’informations sur le marché Glassnode a confirmé :

« La domination à long terme de Bitcoin a atteint 69%, le niveau le plus élevé depuis l’événement de désendettement de mai 2021. Cela signifie que la plupart des ventes sur les marchés à terme ces dernières semaines étaient des traders de longue date qui tentaient d’attraper le couteau « .

Source : Glassnode

Lundi, Bitcoin est brièvement tombé à un plus bas de 5 mois à 39 650 $ alors que plus de 103 839 transactions ont été réglées. La liquidation a été élevée dans la mesure où sur 329,63 millions de dollars, 118,04 millions de dollars étaient liés à des positions de trading BTC.

La principale crypto-monnaie a pris de l’ampleur pour atteindre 42 133 $ lors des échanges intrajournaliers, selon CoinMarketCap.

La demande augmente-t-elle aux niveaux inférieurs de 40 000 $ ?

Selon l’analyste réseau Will Clemente :

« Bitcoin est maintenant passé 7 jours en dessous de 45 000 (ancienne plage basse) et il n’y a toujours pas de grande suppression d’intérêt ouvert. Soit il y a suffisamment de demande à la baisse à ces niveaux (plus bas de 40) soit cet intérêt ouvert ne constitue pas des positions longues agressives. »

Source : Glassnode

D’un autre côté, le cryptanalyste Matthew Hyland pense que Bitcoin devrait clôturer au-dessus du niveau de 42 000 $ sur le calendrier quotidien pour que l’élan se développe.

La tendance baissière actuelle du marché Bitcoin a duré 61 jours depuis le 10 novembre, date à laquelle il a enregistré un record historique (ATH) de 69 000 $. Il reste à voir si une éventuelle courte contraction se profile.

Source : IntoTheBlock

« La relation entre l’intérêt ouvert de Bitcoin et sa capitalisation boursière a atteint le plus haut niveau en plus d’un an. La dernière fois que le ratio OI/MC a augmenté alors que le prix du Bitcoin a baissé, c’était en juillet 2021, ce qui a marqué le fond », selon la société d’analyse de données IntoTheBlock.

Source de l’image : Shutterstock