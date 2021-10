La domination d’Ethereum s’intensifie alors qu’une nouvelle enquête révèle que les gestionnaires de fonds sont plus optimistes sur l’éther que sur Bitcoin ZyCrypto

Publicité





Il a longtemps été supposé qu’Ethereum dépasserait Bitcoin pour devenir la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière malgré l’écart qui existe actuellement entre eux. Des preuves convaincantes suggèrent que les investisseurs institutionnels peuvent jouer un rôle important dans la réalisation de cet objectif.

Selon un rapport d’enquête publié hier par la société de gestion d’actifs Coinshares, la majorité des investisseurs considèrent Ethereum comme ayant « les perspectives de croissance les plus intéressantes » parmi les autres crypto-monnaies, dont Bitcoin. L’enquête, qui est notamment la première du genre de la firme, a attiré des participants d’investisseurs qui représentent environ 400 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Plus précisément, 42% des personnes interrogées affirment qu’Ethereum a plus de potentiel de croissance, contre 18% qui le pensaient pour Bitcoin. Pour Coinshares, la découverte est une confirmation de la tendance qu’elle a déjà observée dans la croissance de la domination d’Ethereum dans les actifs sous gestion. Ethereum a plus que doublé sa domination, passant d’environ 11% des investissements institutionnels dans les crypto-monnaies à 26% depuis le début de l’année.

L’enquête a également révélé que si Bitcoin et Ethereum ont gagné le plus de terrain, d’autres crypto-monnaies, notamment Cardano et Polkadot, ont également gagné en popularité. Cependant, pour la plupart, ils considèrent toujours leurs investissements en actifs numériques comme spéculatifs (35%) tandis que 25% le considèrent comme un outil de diversification.

De manière significative, d’autres enquêtes ont également indiqué qu’Ethereum gagnait la faveur des investisseurs alors même que les analystes prédisaient de plus en plus qu’Ethereum retournerait bientôt Bitcoin. Selon une étude de JPMorgan le mois dernier, les investisseurs institutionnels évitaient les contrats à terme Bitcoin, l’abandonnant pour placer leurs paris sur les contrats à terme Ethereum à la place.

La recherche s’est concentrée sur les contrats à terme Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange, notant que les tickers se négociaient en dessous du prix d’un Bitcoin réel tout au long du mois de septembre. En revanche, les contrats à terme sur Ethereum se sont négociés plus haut que le prix de l’Ether réel, avec une prime d’environ 1% montrant une « forte divergence de la demande » selon le rapport de Business Insider sur le sujet.

Déjà, plusieurs chiffres clés haussiers sur le deuxième plus grand crypto ont insisté sur le fait que le retournement se produira bientôt. Ils s’attendent à ce que la large utilité d’Ethereum soit ce qui catalysera la prise de contrôle alors même que DeFi et NFT occupent le devant de la scène.

Pour le PDG du groupe deVere, Nigel Green, Ethereum pourrait réaliser l’exploit dans environ 5 ans. Il ajoute qu’Ether a un niveau de potentiel d’utilisation réelle plus élevé, comme Ethereum et qu’il surclassait déjà Bitcoin dans certaines métriques et qu’on pourrait s’attendre à ce qu’il poursuive la tendance pour le reste de 2021.

De même, pour le trader senior de Wave Financial Justin Chuh, le président des laboratoires Ava John Wu, et le fondateur et PDG de Token Metrics Ian Ballina, Ethereum l’emporte largement sur Bitcoin et ce n’était qu’une question de temps avant que cela ne se reflète dans le marché.