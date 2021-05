La domination du Bitcoin en baisse pendant 8 semaines consécutives pour atteindre son plus bas niveau en trois ans

À maintes reprises, le prix du Bitcoin fera un fort mouvement à la hausse, mais au lieu de poursuivre sur sa lancée, il finira par redescendre. Au moment de la rédaction de cet article, le BTC / USD s’échangeait autour de 57500 $.

C’est en raison du manque d’élan du Bitcoin et de la flambée des prix de l’Ether, qui ont encore atteint un nouveau record historique à 3550 $ et 0,06348 BTC, que la domination de la principale crypto-monnaie continue de baisser. ETH 4,78% Ethereum / USD ETH USD $ 3,510.73

ETH 4,78% Ethereum / USD ETH USD $ 3,510.73

$ 167,814,78% Volume 43,18 b Variation 167,81 $ Ouvert 3510,73 $ Circulation 115,76 m Capitalisation boursière 406,41 b

La domination du Bitcoin a diminué tout au long de cette année, jusqu’à présent, et pendant sept semaines consécutives, il n’a imprimé que des bougies rouges.

Le 28 décembre 2020, la domination de la BTC était de 73,67%, qui est maintenant tombée à près de 45%, vue pour la dernière fois à la mi-juillet 2018. Le plus bas niveau a même baissé était de 35,5% le 8 janvier 2018, lorsque les altcoins a culminé lors du dernier marché haussier.

Depuis le début de 2017, lorsque les offres initiales de pièces de monnaie (ICO) sont devenues populaires sur le marché, la domination du Bitcoin est en déclin. La métrique, cependant, est devenue sans signification avec le temps, a noté Qiao Wang.

“La domination de la BTC est maintenant à ~ 45% et va probablement baisser”, en raison d’une combinaison de raisons, notamment le succès d’Ethereum et d’autres crypto-matières premières à contrat intelligent, la prolifération des crypto-actions et la mousse, a-t-il ajouté.

Fête pour continuer

Avec le prix du Bitcoin autour de 58000 USD, de l’Ether autour de 3500 USD et de la capitalisation boursière totale de la cryptographie sur le point d’atteindre 2,5 billions de dollars, nous vivons un rallye haussier qui, selon certains, pourrait très bien être un super cycle.

Bien que cela reste à voir, le manque d’élan actuel du Bitcoin ainsi que d’autres actifs risqués est le résultat de la poursuite de la hausse des anticipations d’inflation et du blocage du rendement obligataire, ce qui a entraîné une baisse des taux réels et une profonde en territoire négatif, a déclaré Charlie Morris, fondateur. de ByteTree.

«Ce sera de retour lorsque les rendements augmenteront en supposant que les pressions inflationnistes demeurent», a-t-il ajouté.

Rappelez-vous comment les marchés sont devenus excitables au cours de la hausse de la masse monétaire (M2). Ça ralentit. pic.twitter.com/3oRJ05q5c9 – Charlie Morris (@AtlasPulse) 6 mai 2021

Cette semaine, comme nous l’avons signalé, la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui était auparavant présidente de la Réserve fédérale, a effrayé le marché en discutant de l’augmentation des taux d’intérêt pour éviter la surchauffe de l’économie.

Mais Yellen n’a pas d’impact direct sur les taux dans sa position actuelle, et les marchés se sont bien redressés depuis lors.

C’est le président de la Fed, Jerome Powell, qui est en charge, et il reste conciliant car il a répété à plusieurs reprises que les taux resteront bas à zéro et l’objectif d’inflation de 2% jusqu’à ce que le plein emploi et la reprise économique soient atteints.

Ainsi, “la fête continuera aussi longtemps que les fondamentaux resteront les mêmes”, écrit l’analyste Mati Greenspan.

Bitcoin / USD BTCUSD

57 238,7149 263 300,46 $

Volume 66,61 bVolume 263,30 $ Ouvert 57238,7149 $ Circulation 18,7 m Plafond du marché 1,07 t

AnTy est impliqué dans l'espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant.