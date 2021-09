La domination du marché Bitcoin chute jusqu’à 40%, tandis que les capitalisations boursières d’Ethereum et d’autres crypto-monnaies augmentent

Alors que les prix du bitcoin ont augmenté en valeur au cours des deux dernières semaines, les niveaux de domination du bitcoin sont tombés à des niveaux jamais vus depuis le plus bas du 6 juin de 41%, et la chute à 39,97 % le 16 juin. Mai 2021. Selon le marché de la crypto-monnaie à effet de levier agrégateur de prix, la domination du bitcoin se situe entre 39,99% et 41,52 %. Pendant ce temps, alors que la domination du bitcoin a considérablement diminué, les marchés des actifs cryptographiques tels que l’ethereum, le cardano, la pièce de monnaie binance et l’attache ont connu une domination du marché, en termes de valorisation globale, une augmentation constante parmi les 10 000 devises et plus qui existent aujourd’hui.

Alors que Bitcoin glisse dans la fourchette des 40%, Ethereum atteint 20% de l’économie crypto

Il est bien connu qu’entre la première fois que les prix du bitcoin (BTC) ont été calculés par capitalisation boursière, et jusqu’en février 2017, BTC avait une domination du marché de plus de 80% parmi toutes les autres devises, pendant la majeure partie du temps. .

Il y a eu un cas en 2014 où le BTC est tombé à 77,9 % en décembre et à nouveau en mars 2016 à 76,42 %. Après le crash de mars 2016, il y a eu quelques cas rapides de niveaux de maîtrise tombant en dessous de 80%, mais rien de tel que ce qui s’est passé en février 2017.

Capitalisations boursières des crypto-monnaies selon coinmarketcap.com. Les niveaux de domination du marché pour ce poste ont été enregistrés les 4 et 5 septembre 2021.

Le 19 février 2017, les niveaux de domination de BTC sont passés de 85,4 % à un minimum de 37,84 % en juin 2017. À partir de là, Bitcoin n’a jamais réussi à dépasser le niveau de 80 % depuis lors et en septembre 2019, il est passé au-dessus de 70 %. % drive, mais seulement pour quelques jours.

Le 1er mars 2021, BTC a de nouveau touché 70% de contrôle, mais a depuis perdu à nouveau sa domination sur le marché. L’un des plus gros marchés qui consomme la capitalisation de BTC est Ethereum (ETH), qui domine le marché à 19,4% selon les statistiques de Coingecko.

L’horloge à bascule (Ethereum contre Bitcoin).

Messari.io indique que la limite ETH est de 19,99% et coinmarketcap.com indique que le niveau de domaine est de 20,1%. La valorisation boursière d’Ethereum est d’environ 460 milliards de dollars le dimanche 5 septembre 2021. Au cours des dernières 24 heures, ces trois agrégateurs montrent que la domination de BTC a fluctué entre 39,99% et 41,52 %.

La valorisation boursière de Bitcoin au moment d’écrire ces lignes, le dimanche 5 septembre, représente un total agrégé d’environ 940 milliards de dollars. D’autres capitalisations boursières ont enregistré des gains massifs, ce qui a augmenté leurs niveaux de domination et plus particulièrement les dix premières devises numériques par capitalisation boursière. Aujourd’hui, les dix devises de la liste des dix premières contrôlent 80% de l’ensemble de l’économie de marché de la cryptographie de 2,36 billions de dollars.

Les dix principaux marchés par capitalisation boursière comprennent actuellement bitcoin (BTC), ethereum (ETH), cardano (ADA), binance coin (BNB), tether (USDT), XRP, solana (SOL), dogecoin (DOGE), polkadot (DOT ). ) et la devise USD (USDC).

Alors que ADA détient plus de 4% de l’ensemble de l’économie crypto en termes de domination du marché, BNB en détient 3,71%. L’ancre stablecoin approche la barre des trois centiles avec 2,98% de l’ensemble de l’économie crypto. Le XRP est légèrement inférieur à l’attache à 2,21% et le nouveau solana (SOL) parmi les dix meilleurs concurrents est de 1,79%.

En ce qui concerne les dix premières pièces restantes et le reste des capitalisations boursières de la crypto-monnaie en dessous d’elles (472 milliards de dollars) contribuent également à la valeur croissante de l’économie crypto globale de 2,36 billions de dollars. Les crypto-monnaies telles que fantom (FTM), iota (MIOTA), kusama (KSM) et iost (IOST) ont réalisé des gains importants à deux chiffres au cours des sept derniers jours.

