La domination du marché de Bitcoin augmente de 50%, tandis que la valorisation d’Ethereum grimpe plus haut

La domination du Bitcoin, la métrique qui mesure la capitalisation globale du bitcoin par rapport à toutes les évaluations de qualité cryptographiques opposées, est née de manière significative ces dernières semaines. À la fin de février, les niveaux de domination du bitcoin ont commencé à baisser de 61% à 50% aujourd’hui. Pendant ce temps, à partir d’un objectif similaire dans le temps, la capitalisation d’Ethereum a redoublé de 11,8% à 14,5% aujourd’hui.

La domination du Bitcoin diminue à 50%

Depuis la naissance d’autres actifs cryptographiques, les gens ont utilisé une métrique appelée domination du bitcoin (BTC), une mesure qui enregistre l’ensemble de la capitalisation de BTC par rapport à toutes les capitalisations boursières commandées par des pièces alternatives.

Fait intéressant, moins de nombreuses petites baisses, la domination de la BTC était supérieure aux 80% qui varient du jour de sa création à février 2017.

Au cours de la première semaine de janvier 2018, la domination de BTC est née à AN le plus bas de 33%. Cette année, les niveaux de domination du bitcoin sont largement supérieurs à ceux de la région HR et en janvier 2021, ils approchaient les 70%.

Cependant, depuis le 28 février, la domination de la BTC est passée de 61% à 50% occasionnellement le 23 avril. À la même époque depuis le 28 février jusqu’à présent, ethereum (ETH) est passé de 11,8% à 14,5%.

Une myriade de concurrents abaissent les niveaux de domination du Bitcoin

La capitalisation boursière d’Ethereum n’est pas le seul processus géologique des pièces aux niveaux de domination de BTC. La pièce Binance a conquis la troisième position en termes de valorisation du marché de la crypto et représente 4,33% de la capitalisation boursière totale de 1,87 billion de dollars de l’économie cryptographique.

Le stablecoin tether (USDT) détient 2,8%, XRP 2,25% et cardano (ADA) 1,9% aujourd’hui. la commande de la quinzième position la plus élevée par solana (SOL) et chacun, grâce au dogecoin de septième position, commande 0,50% de la crypto-économie complète ou beaucoup de.

D’octobre 2020 à nos jours, la capitalisation cryptographique générale à l’exclusion du bitcoin a redoublé une excellente affaire de 145 milliards de dollars à un billion de dollars. une excellente gamme de pièces a enregistré des gains à bord de la bataille rangée décisive de BTC, mais de nombreuses pièces, en général, ont beaucoup dévoré la plupart. Les jetons comme Ethereum, Binance Coin, Cardano, XRP et Tether (USDT) ont également fait le plus de mal aux niveaux de domination de BTC

