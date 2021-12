L’ancienne responsable de USA Swimming, Cynthia Millen, a qualifié la domination record de l’athlète transgenre de l’Université de Pennsylvanie Lia Thomas sur la natation universitaire féminine de « grossièrement injuste » mercredi sur « The Ingraham Angle ».

« Cela place les femmes qui ne peuvent jamais rivaliser avec un homme dans une situation de désavantage flagrant en qualifiant essentiellement cette personne de compétitrice », a déclaré Millen à l’animateur Raymond Arroyo. « Il ne l’est pas. C’est son corps qui sera toujours différent et sera toujours plus rapide en tant que nageur de compétition. Et c’est cette grande illusion que d’une manière ou d’une autre, parce qu’il sent qu’il est une femme, qu’il peut être une nageuse. C’est grossièrement injuste pour tous les femmes qui ont travaillé si dur. Biologiquement, les femmes ne seront jamais plus rapides que les hommes.

« Les corps nagent contre les corps. Les identités de genre ne nagent pas », a-t-elle déclaré. « Lia est un homme qui nage contre les femmes. »

L’ancien responsable de la natation a souligné les différences biologiques pertinentes entre les nageurs masculins et féminins, notant que les hommes nagent « 8 à 12% plus vite que les femmes ».

Ils ont également une plus grande capacité pulmonaire, cardiaque, circulatoire et squelettique, a-t-elle déclaré.

L’année de congé de Thomas pour utiliser des médicaments anti-testostérone « [did] pas changer le corps de Lia », a-t-elle déclaré.

« Donc, chaque fois que Lia saute dans la piscine, c’est un homme qui affronte des femmes », a-t-elle poursuivi. « C’est totalement injuste. »

À chaque coup, Thomas se rapproche des records établis par les grandes vedettes olympiques Missy Franklin et Katie Ledecky.

« Il va effacer les records olympiques féminins, et ce n’est pas juste pour les nageuses, et c’est certainement horrible pour les petites filles qui pratiquent ce sport », a-t-elle déclaré. « Ils n’ont pas d’importance. »