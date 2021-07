La domination historique de Katie Ledecky dans la piscine olympique, expliquée

Le monde de la natation se croyait libéré de l’emprise de la domination américaine avec le départ à la retraite de Michael Phelps. Ils n’étaient pas préparés pour Katie Ledecky. La spécialiste du style libre entame ses troisièmes Jeux olympiques en tant que nageuse plus mature et complète qui cherche à se cimenter dans l’histoire.

La légende de Ledecky l’a précédée à Londres. Une nageuse de 15 ans pour les États-Unis était inconnue, et pour beaucoup, son inclusion dans l’équipe était plus une histoire amusante qu’une menace légitime de médaille. Cependant, il y avait des histoires sur le jeune phénomène prêt à choquer le monde, si vous l’écoutiez assez attentivement. Ledecky a reçu un programme léger à Londres, se qualifiant pour participer au 800 mètres nage libre. Ce qui s’est passé ensuite était l’étoffe de la légende. Ledecky a non seulement choqué le monde, mais a effacé la compétition – battant son concurrent le plus proche de 4,13 secondes et ratant de peu le record du monde.

Soudain, tout le monde apprenait le phénomène de Washington DC, prêt à passer à l’étape suivante et à se cimenter aux côtés de Phelps comme l’une des plus grandes de tous les temps. Bien sûr, l’appréhension mettait tellement de pression sur une adolescente de 15 ans, mais Ledecky a prouvé qu’elle était à la hauteur du défi.

Les jeux de Rio allaient être son heure de briller. Une ardoise pleine sur ses épaules, et le monde regarde maintenant, elle a remporté quatre médailles d’or, établissant deux records du monde dans le processus et remportant l’argent avec les États-Unis au relais 4x200m. Maintenant, avec cinq médailles d’or à son actif avant l’âge de 20 ans, les comparaisons avec Phelps étaient appropriées.

La carrière de Ledecky à Stanford était profondément injuste et hilarante

L’année est 2017. Ledecky vient de finir de démolir les plus grands nageurs du monde au niveau olympique, maintenant elle est inscrite à l’université – en compétition pour Stanford dans la NCAA. En première année, elle a battu 12 records de la NCAA et a tellement embarrassé sa compétition que cela semblait injuste.

Dans une épreuve, le 1000m féminin, Ledecky a tellement battu ses concurrents qu’elle aurait quand même perdu avec 30 secondes d’avance.

La victoire de 35 secondes était la preuve que Ledecky était toujours là, toujours dominant et prêt à redevenir le meilleur au monde lorsque les Jeux olympiques sont revenus en 2020.

À Tokyo, il y a une chance de cimenter sa légende, mais l’Australie jette le gant

À 24 ans, il est probable que Ledecky puisse continuer à concourir pour quelques autres jeux olympiques, mais une grande performance à Tokyo la placerait déjà avec le plus grand de tous les temps.

Ledecky a actuellement cinq médailles d’or. Si elle égalait son parcours depuis Rio, elle égalerait le record du plus grand nombre de médailles d’or, juste derrière Michael Phelps.

Cependant, l’Australie pense avoir la réponse en la personne d’Ariarne Titmus, 20 ans. Surnommée “The Terminator”, Titmus a battu Ledecky aux Championnats du monde 2019 et pense qu’elle peut battre la légende. Entrant dans ses premiers Jeux olympiques, Titmus a tout à prouver et constitue la plus grande menace pour le règne de Ledecky.

Comment regarder Katie Ledecky aux Jeux olympiques

Nous supposerons que Ledecky atteint la finale dans chacun de ses événements, car honnêtement, cela va arriver.

Finales 4x100m nage libre femmes : samedi 24 juillet à 22 h 45 HE Finales 400 m nage libre femmes : dimanche 25 juillet à 22 h 20 HE Finales 200 m nage libre femmes : mardi 27 juillet à 21 h 41 HE. Finales 4x200m nage libre femmes : mercredi 28 juillet à 23 h 31 HE Finales 800 m nage libre femmes : vendredi 30 juillet à 21 h 46 HE