La domination publicitaire de Google pourrait être menacée par la prochaine enquête antitrust de l’UE

L’Union européenne s’apprête à lancer une enquête formelle sur l’activité adtech de Google avant la fin de l’année, selon un rapport de .. Les régulateurs de l’UE ont infligé à Google une amende de plus de 8 milliards d’euros (9,8 milliards de dollars) au cours des trois dernières années pour avoir étouffé la concurrence dans les achats en ligne et la publicité numérique. En 2018, l’UE a infligé à Google une amende record de 4,3 milliards d’euros (5 milliards de dollars) pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché Android et avoir demandé aux fabricants de préinstaller son application de navigateur Search et Chrome sur les meilleurs téléphones Android.

Selon une personne proche du dossier, l’enquête porterait sur “la position de Google vis-à-vis des annonceurs, des éditeurs, des intermédiaires et des concurrents”. Les régulateurs de l’UE vont probablement mener une enquête beaucoup plus approfondie sur les pratiques publicitaires de Google que l’affaire antitrust conclue par les autorités françaises au début du mois.

L’organisme français de surveillance de la concurrence a condamné Google à une amende de 220 millions d’euros (267 millions de dollars) pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne. L’activité publicitaire de Google est également sous le feu des critiques aux États-Unis Le ministère de la Justice a déposé une plainte antitrust contre le géant de la recherche en octobre de l’année dernière pour avoir illégalement maintenu un monopole sur le marché de la publicité textuelle de recherche aux États-Unis

Les rivaux de Google et certains annonceurs affirment que l’entreprise « profite » de la dépendance des acheteurs et des vendeurs à son égard pour extraire des frais élevés et rendre presque impossible la concurrence avec ses rivaux. Les données de l’étude de marché eMarketer suggèrent que Google pourrait contrôler environ 27% des dépenses publicitaires en ligne mondiales en 2021.

L’UE a envoyé un questionnaire de 13 pages aux annonceurs en janvier, à la recherche d’informations sur l’impact du paramètre par défaut « Inclure le réseau d’affichage Google » que le géant de la recherche a introduit pour les campagnes de recherche sur Google Ads en 2018. remises lors de l’utilisation d’intermédiaires Google pour acheter un inventaire publicitaire.

