La domination qualitatif de Lewis Hamilton Sao Paulo « pas un gros choc »

Avec un nouveau moteur à combustion interne boulonné, la course fulgurante de Lewis Hamilton jusqu’à la P1 n’a pas surpris Max Verstappen.

Hamilton perdra cinq places sur la grille du Grand Prix de Sao Paulo après avoir remporté son cinquième ICE de la saison, mais il s’est parfaitement préparé pour atténuer ce coup en obtenant la P1 pour le début des qualifications de sprint.

Cependant, Hamilton fait face à la sérieuse perspective d’être rétrogradé à l’arrière de la grille après qu’une infraction au DRS a été repérée par la FIA après les qualifications.

Verstappen alignera actuellement P2, bien que le pilote Red Bull n’ait pas été découragé par le déficit initial de 0,438 seconde par rapport à son rival pour le titre, affirmant qu’il est naturel que le changement de moteur ait stimulé Hamilton.

« Quand ils prennent un nouveau moteur, naturellement, ils ont un peu plus de puissance pour un week-end, donc pour moi ce n’est pas un gros choc », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Je suis juste content d’être deuxième – c’est une bonne position pour commencer.

« Bien sûr, vous voulez toujours être plus proche, mais parfois vous devez juste être réaliste et il n’y avait pas grand-chose de plus. »

P2 ➕ P4 vendredi 👏 Notre week-end #BrazilGP est opérationnel 👊 pic.twitter.com/UtbMOsZhCT – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 12 novembre 2021

Étant donné que le format de qualification pour le sprint est utilisé pour le Grand Prix de Sao Paulo, Verstappen passera en mode course samedi dans le but de décrocher la pole.

Cela étant dit, il n’est pas prêt à prendre beaucoup de risques.

Avec seulement trois points disponibles pour le finissant P1, et des conséquences potentiellement désastreuses pour la course de dimanche s’il s’implique dans un drame, Verstappen ne voit pas la nécessité de prendre des risques.

Le Néerlandais se lance dans le sprint avec 19 points d’avance sur Hamilton au championnat des pilotes.

« Il n’y a pas beaucoup de points à gagner, il suffit donc de garder les choses propres car dimanche est bien plus important », a déclaré Verstappen à propos de son approche des qualifications au sprint.

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, partira de la P4 pour le sprint, même s’il n’était pas très satisfait de sa performance en qualifications, estimant que lui et l’équipe ont mis trop de temps à réagir aux conditions et à s’adapter aux séances.

« C’était un peu délicat, tout à coup en Q1 d’avoir à utiliser un [extra] jeu de pneus », a-t-il déclaré.

« Nous devons analyser un peu comment nous sommes vraiment partis du pied gauche pour les qualifications, mais nous progressions, je pense que la piste s’est un peu refroidie et nous n’avons pas vraiment bien lu les conditions jusqu’au dernier tour.

« Et malheureusement, il nous manquait environ un demi-dixième pour être plus loin, mais j’espère que demain nous pourrons obtenir une bonne course de sprint. »