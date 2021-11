La dose de rappel des vaccins Covid peut-elle nous rendre « super immunisés » ?

11/06/2021 à 08:52 CET

Selon les dernières études, qui coïncident avec différents pays et équipes de recherche, une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pourrait permettre à des personnes non infectées d’obtenir les bénéfices de l’immunité hybride, également appelée super immunité.

C’est ce qu’a découvert une équipe co-dirigée par Andrés Finzi, virologue à l’Université de Montréal, Canada.

Dans leurs recherches, ils ont découvert que les personnes ayant reçu la troisième dose avaient des niveaux d’anticorps contre le SRAS-CoV-2 similaires à ceux des personnes ayant une immunité hybride (infection plus vaccin) également appelée super immunité.

L’étalon-or de l’immunité

Dans leur étude, ils ont découvert que les nouveaux anticorps pouvaient neutraliser un grand nombre de variantes du SRAS-CoV-2.

Ils considèrent même qu’ils pourraient vaincre le virus à l’origine de l’épidémie de SRAS de 2002-04, plus connu sous le nom de « syndrome respiratoire aigu sévère ». Une épidémie dont le premier foyer a été identifié à Canton, en Chine, en 2002, et a infecté en peu de temps plus de 8 000 personnes dans 29 pays, avec 774 décès. Presque une mortalité terrifiante de 10 %.

C’est le niveau d’immunité qu’Andrés Finzi appelle « notre étalon-or & rdquor; et c’est ce qui est obtenu lorsqu’une personne qui a passé l’infection reçoit une dose de vaccin. D’où le nom d’immunité hybride.

Par conséquent, comprendre le mécanisme derrière cette immunité hybride est essentiel pour l’émuler et la reproduire chez d’autres personnes.

Autres moyens d’obtenir une super immunité

L'immunologiste de l'Institut Necker à Paris, Matthieu Mahévas, et son équipe ont découvert que certaines des cellules B mémoire générées par les personnes infectées puis vaccinées pouvaient reconnaître les variants Beta et Delta deux mois après la vaccination. Et il déclare :

« Lorsque ce groupe se développera, nous comprenons qu’il générera de puissants anticorps neutralisants contre les nouvelles variantes. »

Il existe également des preuves que l’allongement de l’intervalle entre les doses du vaccin pourrait imiter les aspects de l’immunité hybride.

C’était la stratégie suivie par les responsables de la province canadienne du Québec lorsqu’ils ont recommandé un intervalle de 16 semaines entre la première et la deuxième dose.

De nouvelles études

Les dernières études sur la superimmunité considèrent que les réponses anticorps produites par les cellules B, et il est probable que les réponses des cellules T, à la vaccination et à l'infection se comportent différemment.

Plus précisément, l’infection naturelle provoque des réponses contre les protéines virales autres que le pic, qui est la cible de la plupart des vaccins.

L’immunologiste d’origine brésilienne Michael Nussenzweig, coordinateur du laboratoire d’immunologie moléculaire de l’Université Rockefeller à New York, et qui est considéré par certains comme un « chasseur d’anticorps & rdquor ;, se demande s’il existe d’autres facteurs qui sont uniques à l’infection naturelle et qui sont cruciaux.

Au cours de l’infection, des centaines de millions de particules virales peuplent les voies respiratoires, rencontrant des cellules immunitaires qui visitent régulièrement les ganglions lymphatiques voisins, où les cellules B mémoire mûrissent.

Les protéines virales qui ont infecté une personne restent dans son intestin pendant des mois après sa guérison, et il est possible que cette persistance aide les cellules B à affiner leurs réponses au SRAS-CoV-2.

Les chercheurs disent qu’il est également important de déterminer les effets de l’immunité hybride dans le monde réel.

Une étude du Qatar suggère que les personnes qui reçoivent le vaccin à ARNm Pfizer – BioNTech après l’infection sont moins susceptibles d’être testées positives pour COVID-19 que les personnes vaccinées mais qui n’ont pas eu la maladie.

Dit aussi Gonzalo Bello Bentancor, virologue à l’Institut Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro, au Brésil. Cette immunité hybride pourrait être responsable de la diminution du nombre de cas en Amérique du Sud.

Parce que beaucoup de vos pays ont connu des taux d’infection très élevés au début de la pandémie, le fait d’avoir vacciné une grande partie de vos populations vous a maintenant donné une plus grande capacité à bloquer la transmission.

Un avis

Dans tous les cas, ceux qui étudient l'immunité hybride soulignent que peu importe s'il existe des avantages possibles, tels que les risques de souffrir d'une infection par le SRAS-CoV-2 ne sont pas faibles, ce n'est pas une alternative.

C’est pourquoi Andrés Finzi conseille :

« Nous n’invitons personne à être infecté puis à se faire vacciner pour obtenir une super immunité, car certains d’entre eux seraient abandonnés. »