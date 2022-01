La dose de rappel offre des niveaux élevés de protection contre les infections à Omicron chez les personnes âgées : étude britannique

Cela survient à un moment où le taux d’infections quotidiennes au Royaume-Uni continue de rester élevé, avec 178 250 autres cas signalés vendredi.



Une troisième dose de rappel complémentaire d’un vaccin COVID-19 offre des niveaux élevés de protection contre la maladie grave de la variante Omicron chez les personnes âgées, a conclu samedi une dernière étude britannique.

L’analyse de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a montré qu’environ trois mois après le troisième jab, la protection contre l’hospitalisation chez les personnes âgées de 65 ans et plus reste à environ 90 %.

Alors qu’avec un rappel, la durée de la protection contre les maladies graves reste élevée, la protection contre les infections symptomatiques légères est plus courte et tombe à environ 30 pour cent en trois mois environ.

L’étude UKHSA a examiné les injections de rappel chez les personnes âgées de plus de 65 ans, qui ont été parmi les premières à être éligibles lorsque le déploiement de la vaccination de rappel au Royaume-Uni a commencé à la mi-septembre 2021.

Les dernières découvertes montrent également que la protection contre une infection grave par la variante Omicron de COVID-19 après les deux premières doses diminue en quelques mois.

« Avec seulement deux doses de vaccin, la protection contre les infections graves tombe à environ 70 pour cent après trois mois et à 50 pour cent après six mois », note l’étude.

Le Comité mixte britannique sur la vaccination et la vaccination (JCVI) a déclaré qu’il avait pris en compte ces dernières preuves dans son examen en cours du programme de rappel et a décidé de ne pas recourir à une quatrième dose de rappel à ce stade.

« Les données actuelles montrent que la dose de rappel continue de fournir des niveaux élevés de protection contre les infections graves, même pour les tranches d’âge les plus vulnérables. Pour cette raison, le comité a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’introduire une deuxième dose de rappel dans l’immédiat, même si cela continuera d’être examiné », a déclaré le professeur Wei Shen Lim, président du JCVI de la vaccination contre le COVID-19.

« Les données sont très encourageantes et soulignent la valeur d’un coup d’appoint. Avec Omicron continuant à se répandre largement, j’encourage tout le monde à se manifester pour sa dose de rappel, ou s’il n’est pas vacciné, pour ses deux premières doses, afin d’augmenter sa protection contre les maladies graves », a-t-il déclaré.

Le JCVI a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’introduire un quatrième vaccin dans l’immédiat pour les groupes les plus vulnérables tels que les résidents des maisons de soins et les personnes âgées de plus de 80 ans et que la priorité devrait continuer à être donnée au déploiement des premiers rappels à tous les groupes d’âge.

Cependant, il est toujours conseillé aux patients extrêmement vulnérables dont le système immunitaire est affaibli d’administrer la quatrième injection pour se faire vacciner complètement.

Plus de 35 millions de rappels et de troisièmes doses ont maintenant été administrés à travers le Royaume-Uni, avec la campagne gouvernementale « Get Boosted Now » à la fin de l’année dernière pour lutter contre la flambée des cas de coronavirus provoquée par la variante Omicron.

Cela survient à un moment où le taux d’infections quotidiennes au Royaume-Uni continue de rester élevé, avec 178 250 autres cas signalés vendredi.

Les hospitalisations, qui sont restées relativement faibles, ont également commencé à augmenter parmi les tranches d’âge vulnérables.

En conséquence, les absences généralisées du personnel en raison de l’auto-isolement ont entraîné de fortes pressions sur le National Health Service (NHS) du pays, le personnel de l’armée étant enrôlé pour du soutien dans certaines régions.

« Je pense que nous devons être honnêtes lorsque nous examinons le NHS et disons que ce sera quelques semaines difficiles à venir », a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid.

Environ 4 pour cent du personnel hospitalier en Angleterre – près de 36 000 – étaient en arrêt de travail pour des raisons liées à COVID-19 au cours de la semaine se terminant le 2 janvier. Lorsque d’autres absences pour maladie sont ajoutées, cela porte le total à 9 pour cent – ​​près du double de ce qui serait normalement visible à cette période de l’année.

