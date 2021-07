La double chance d’Usman Garuba aux JO

Premier appel pour Usman Garuba à jouer pour l’équipe senior d’Espagne. Star absolue dans les catégories d’entraînement malgré le saut d’étapes, avec deux médailles en Europe des moins de 16 ans et la consécration de l’or en Europe des moins de 18 ans il y a deux ans avec Alessandro, le fils du coach Sergio Scariolo, et une autre belle promesse comme Santi Aldama, le moment du grand saut arrive et pour lui ce sera dans les deux sens. Atterrir le grand groupe de la Sélection et, s’il ne se passe rien d’étrange, cela arrivera aussi dans Amérique.

La décision de quitter le Real Madrid a déjà été prise, l’étrange serait qu’il recule, et c’est pourquoi les Blancs ont déjà commencé à planifier en fonction du départ du puissant et jeune madrilène : la signature de Guerschon Yabusele, plus pour couvrir la perte de Garuba que celle de Deck et pour accompagner Randolph et Thompkins toujours signés en position de ‘4’, en est le parfait exemple.

La vie l’expulse, pour de bon, de Madrid pour l’emmener aux États-Unis. Et le pas vient en pleine concentration avec l’Espagne. Il y a l’une des clés pour le joueur élevé à Azuqueca de Henares. L’exposition qui sera conquise s’il entre dans la liste définitive de Scariolo, parmi les douze choisis pour les Jeux Olympiques, est barbare et n’est comparable à aucun autre été ou à aucune autre couvée de rookies de l’histoire..

Le resserrement du calendrier NBA a contraint les Finales à être quasiment parallèles aux Jeux et a poussé la sélection de jeunes talents jusqu’au soir du 29 juillet. La ligue nord-américaine se terminera, au maximum, le 22 si elle s’étire à l’extrême. Il y a l’écart, en comptant sur le rendez-vous olympique à partir du 25.

L’intérêt suscité par l’Euroligue ou les compétitions nationales comme l’ACB n’est pas du tout comparable à celui qui entoure l’équipe nationale américaine et dans le cadre de quelques Jeux plutôt que d’une Coupe du monde.. Les talents européens ont plus de possibilités cette année et Garuba est à l’avant-garde de la vitrine. Les éclaireurs et les évaluateurs pendant le cours prennent du recul et le jugement public entre en jeu, ce qui aide quelqu’un comme lui s’il parvient à se faire remarquer parmi tant de stars.

Le centre de 2,03 mètres de 19 ans apparaîtra au repêchage et les moqueries lui donnent une place entre la 15e et la 20e. Comment pouvez-vous grimper pour vous faufiler en tant que choix de loterie (top 14) et vous rapprocher du top 10 ? Non seulement l’élément de l’Espagne est important. L’équipe nationale jouera les matchs officiels à partir du 26 juillet et aura deux matchs avant le repêchage : le premier match contre le Japon et le même jour de l’événement contre l’Argentine. Des matchs que tout le monde voit. Il y a un élément de plus qui devient important pour Garuba : ce match à Las Vegas le 18 contre les Etats-Unis qui mesurera la force de deux des candidats, l’un plus que l’autre, à l’or olympique. Test prévu à la fois d’un côté de l’étang et de l’autre et où Garuba peut gratter un peu plus la position.

Votre affiche est puissante, beaucoup plus grand sur le continent que d’autres comme Dragan Bender ou Deni Avdija se sont glissés dans les premières places les années précédentes. Sa finale de saison a été barbare bien que le Real Madrid soit à court de titres majeurs et montre une maturation déjà importante. La petite taille pour sa position et la nécessité d’améliorer le tir extérieur sont des caractéristiques visibles, mais il est également vrai que nous pouvons parler de l’avenir de l’Espagne pour les quinze ou vingt prochaines années. Votre première chance arrive sur cette voie à Tokyo 2020.