La double chance manquée qui désespère l’Espagne

19/06/2021 à 22h30 CEST

Le banc d’Espagne n’en revenait pas. La pièce était un petit thriller. D’abord parce que l’arbitre n’a pas vu la cheville de Gérard Moreno piétiner dans la surface. Et puis parce que, une fois la VAR intervenue et le penalty accordé, l’Espagne a raté deux situations de but très claires.

D’abord Gérard Moreno, qui a envoyé le ballon au poteau pour avoir trop ajusté la frappe. Et puis Morata qui a trouvé le ballon au dessus après le rebond et n’a pas bien frappé le ballon.

Le ballon est sorti et le banc, et les fans espagnols ont désespéré avec la double chance manquée. La situation est également venue avec une égalité au tableau d’affichage, une situation inconfortable pour l’équipe nationale, qui a plus de problèmes que prévu pour vaincre la Pologne.

🔁 Double changement dans @Sefutbol ENTRER | @ FabianRP52 et @ Pablosarabia92 SALEN | @GerardMoreno9 et @Koke6 #ESP 🆚 #POL | 1-1 | 68′ #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/41OJnjhUeT – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 19 juin 2021

Luis Enrique a introduit des changements pour essayer de donner à l’équipe nationale une vitesse supplémentaire. Gerard Moreno et Koke sont partis et Fabian et Sarabia sont entrés. L’entraîneur continue de faire confiance à Pedri, qui a renoué avec le deuxième match de l’équipe nationale lors de ce Championnat d’Europe.

Le canari a pas mal participé au jeu mais il lui manque d’être plus transcendant dans les derniers mètres. Jordi Alba, l’autre joueur titulaire du Barça, essaie également d’être le protagoniste contre la Pologne. L’ailier joue tout avec l’équipe nationale.