La double déclaration de la Juve confirme la capture de Kean, un gros coup financier pour Ronaldo

La Juventus a confirmé l’arrivée de l’attaquant d’Everton Moise Kean dans un double communiqué, révélant également un coup financier après la sortie de Cristiano Ronaldo.

Manchester United a re-signé Ronaldo suite à son désir de trouver un nouveau défi. Il avait impressionné à Turin – comme pour les autres sorts de sa carrière – mais il a décidé de passer à autre chose. Bien que Manchester City ressemble aux favoris du joueur de 36 ans, les Diables rouges ont fait irruption pour leur ancienne star.

Cependant, cette décision a laissé la Juve à la recherche d’un remplaçant. Kean s’est avéré être une cible estivale clé après son déménagement à Everton à l’été 2019.

En effet, l’attaquant a eu du mal à s’intégrer à Goodison Park et a joué en prêt au Paris Saint-Germain la saison dernière.

Dans un communiqué, la Juve a révélé le prêt de deux ans pour Kean, d’une valeur de 7 millions d’euros (6 millions de livres sterling) assorti d’une obligation d’achat.

Leur déclaration (via Goal) disait : « La Juventus Football Club annonce avoir conclu un accord avec Everton pour l’acquisition, à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2023, du joueur Moise Kean.

« L’accord prévoit l’obligation pour la Juventus d’acquérir définitivement le droit au joueur dès la réalisation de certains objectifs sportifs au cours de la saison 2022-23.

« La contrepartie convenue pour l’acquisition est de 28 M€ [£24million], payable en trois exercices. De plus, des bonus cumulés pouvant aller jusqu’à 3 millions d’euros en cas d’atteinte d’objectifs supplémentaires.

Dans un communiqué séparé mardi matin, la Juve a annoncé le départ de Ronaldo.

Le club a également révélé avoir pris un coup financier sur la vente de l’international portugais.

Ils ont déclaré : « Cette opération génère un impact économique négatif d’environ 14 M€ ([£12million] sur l’exercice 2020/2021 en raison de la dépréciation partielle de la valeur nette comptable des droits d’inscription du joueur.

Ronaldo ajoute à une attaque United passionnante, avec Mason Greenwood et Jadon Sancho, entre autres.

Le message d’adieu de Ronaldo à la Juventus

S’exprimant la semaine dernière alors qu’il concluait un accord avec United, Ronaldo a envoyé un message sincère à la Juventus.

Il a déclaré: “Aujourd’hui, je pars d’un club incroyable, le plus grand d’Italie et sûrement l’un des plus grands de toute l’Europe,

« J’ai donné mon cœur et mon âme pour la Juventus et j’aimerai toujours la ville de Turin jusqu’à mes derniers jours. Les « tifosi bianconeri » m’ont toujours respecté et j’ai essayé de remercier ce respect en me battant pour eux à chaque match, chaque saison, chaque compétition.

“En fin de compte, nous pouvons tous regarder en arrière et réaliser que nous avons réalisé de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais quand même, nous avons écrit une très belle histoire ensemble.”

Évaluation des signatures de la date limite de la saison dernière en Premier League