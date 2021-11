Puisque la saison tire à sa fin, Dancing With the Stars a fait ses adieux à deux célébrités lors de l’émission de lundi soir. Tout d’abord, la série a éliminé Olivia Jade Giannulli. Ensuite, il appartenait aux juges de décider qui serait l’autre célébrité éliminée. Après que Melora Hardin et Jimmie Allen se soient retrouvés dans les deux derniers, les juges ont décidé de sauver Hardin. Ainsi, DWTS a dit au revoir à Giannulli et Allen au cours de l’épisode.

Si vous pouvez même le croire, l’épisode de lundi soir a servi de quart de finale. En d’autres termes, les célébrités devaient vraiment faire monter la pression si elles voulaient se qualifier pour les demi-finales. Alors que de nombreux concurrents ont fait exactement cela, Giannulli et Allen ont échoué. Ils rejoignent une liste croissante de personnes qui ont été renvoyées chez elles au cours de la saison 30. La série a déjà éliminé la star de Cobra Kai, Martin Kove, la personnalité de Bling Empire, Christine Chiu, l’acteur Brian Austin Green, l’ancienne star de Bachelor Matt James, le chanteur des Spice Girls. Mel C, la star de Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore, et le lutteur de la WWE Mike « The Miz » Mizanin.

Ce n’était pas la première fois cette saison que DWTS devait éliminer deux concurrents le même soir. Plus tôt dans la saison, à la fin de la semaine Disney annuelle de l’émission, Brian Austin Green et Matt James ont été renvoyés chez eux. Green était en compétition avec sa vraie petite amie, la pro Sharna Burgess. Même s’ils n’ont pas pu remporter le trophée Mirrorball, ils sont repartis avec une meilleure compréhension de leur relation. Lors d’une interview avec HollywoodLife.com, Burgess a expliqué comment les deux avaient découvert à quel point ils étaient vraiment « compatibles ».

« C’était vraiment apprendre à quel point nous sommes une équipe solide. Nous pouvons tout gérer », a déclaré Burgess au point de vente. « Peu importe s’il s’agissait de planifier des choses, de stresser ou de manquer de temps pour cela, quoi que ce soit, nous étions juste une unité solide qui travaillait vraiment, vraiment dur pour arriver là où nous en étions. Et cela était vraiment magnifique de savoir à quel point nous pouvons gérer les conflits, à quel point nous pouvons gérer les tensions les uns avec les autres. Notre communication a même été mise à l’épreuve. Nous avons découvert à quel point nous sommes vraiment compatibles. «