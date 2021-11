La saison 30 de Danse avec les stars touche à sa fin. Étant donné que la finale est dans une semaine, l’émission a dû éliminer deux célébrités au cours de la nuit. Les téléspectateurs ont d’abord dû dire au revoir à Melora Hardin. Ensuite, les juges devaient décider si Amanda Kloots ou Suni Lee décrocheraient la dernière place de la finale. Ils ont fini par choisir de sauver Kloots, renvoyant Lee chez lui.

L’animatrice Tyra Banks a révélé que Hardin était arrivé dernier après avoir compté les votes des téléspectateurs et les scores des juges et avait ensuite été éliminé. Les juges devaient décider qui d’autre se qualifierait pour la finale entre Kloots et Lee. Ils décidèrent à l’unanimité de garder Kloots. La finale reviendra à JoJo Siwa, Iman Shumpert, Cody Rigsby et Kloots.

La double élimination de cette semaine intervient une semaine après que l’émission ABC a éliminé deux concurrents. Au cours de l’épisode précédent, Banks a révélé pour la première fois qu’Olivia Jade Giannulli rentrerait chez elle après être arrivée à la dernière place des votes des téléspectateurs et des scores des juges. Il appartenait aux juges de décider qui d’autre rentrerait à la maison parmi les deux derniers, qui mettaient en vedette Hardin et Jimmie Allen. Par un vote unanime, les juges ont maintenu Hardin dans la compétition, renvoyant le chanteur country chez lui.

Alors qu’il y avait beaucoup de discours sur l’élimination de Giannulli, les fans ont tourné leur attention vers son partenaire, Val Chmerkovskiy, en raison de ses commentaires sur son avenir DWTS. Après leur élimination, le danseur professionnel a déclaré à Entertainment Tonight qu’il prendrait probablement du recul par rapport au spectacle. Il a déclaré à la publication: « J’ai toujours été très clair sur le fait de revenir dans la série. J’adore la série. J’adore y être. Je suis tellement reconnaissant de l’opportunité, est-ce ma dernière saison? Probablement. Probablement. Je Je n’ai aucun regret pour mon mandat dans la série. Je n’ai aucun regret pour la saison. Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur partenaire pour la terminer. «

On lui a ensuite demandé s’il pouvait y avoir quelque chose pour changer d’avis, et il a poursuivi: « La vie est dynamique. » Chmerkovskiy a poursuivi en disant qu’il n’y avait pas de » ponts brûlés » avec le spectacle, ajoutant: » J’espère avoir servi le spectacle et ce spectacle a définitivement changé ma vie, donc c’est un amour mutuel et nous verrons ce qui se passe dans le futur. » Chmerkovskiy travaille chez DWTS depuis un certain temps déjà. Il rejoint la compétition en 2006 au sein de la troupe. Le professionnel remportera ensuite le Mirrorball Trophy à deux reprises, en 2015 aux côtés de Rumer Willis et une nouvelle fois en 2016 avec Laurie Hernandez. La saison 30 l’a vu affronter sa femme, Jenna Johnson, une collègue danseuse professionnelle jumelée à JoJo Siwa.