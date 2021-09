La Double J RTW Printemps 2022 – WWD

JJ Martin a organisé sa présentation printanière dans son nouveau magasin du centre de la Via Sant’Andrea, offrant un aperçu de son style de vie stimulant – dans lequel les imprimés et les couleurs sont éclaboussés sur tout, des vêtements à la vaisselle. Pour le printemps, elle a élargi son offre avec de nouvelles silhouettes, motifs et produits, sachant que sa clientèle de niche ne s’en lasse pas.

Le regard: Défilant une vaste gamme de silhouettes flatteuses – spacieuses ou près du corps, confectionnées à partir de fil coupé précieux ou de coton uni – la dernière collection de la créatrice dégageait une ambiance de villégiature, injectée de sa touche d’excentricité signature via des archives et de nouveaux imprimés. Martin s’est également aventuré dans les chaussures compensées, plates-formes et sandales développées avec le fabricant de chaussures Roveda, et a développé une collection capsule en partenariat avec la styliste Viviana Volpicella, qui “comprend l’ambiance et la facilité de la marque depuis le tout début”, a déclaré Martin.

Pièces clés : Des robes chemises façon tunique à imprimé marguerite et bordées de franges ; des robes à jupes évasées avec des manches de poète dans un motif color-block ; des tuniques et des pantalons évasés en jersey prêts pour la plage à assortir aux bikinis du même imprimé ; robes de coton à fente haute avec corsages à volants. Jupes crayon à œillets et hauts en éponge.

Emporter: L’attitude joyeuse de JJ Martin est exactement ce à quoi adhèrent les clients de La Double J, et ses concoctions printanières en témoignent.