La double mission à Tokyo du soldat Arevalo

Carlos Arévalo et Saúl Craviotto débutent la série K1 200 à l’aube de mardi à mercredi (02h30). Avec le K4 500 classé, où l’or est leur objectif avec Marcus Cooper et Rodrigo Germade, le règlement leur a permis de doubler et les deux ont décidé de le faire.

Arévalo (Betanzos, 27 ans) a été plus rapide que Craviotto (argent à Londres 2012 et bronze à Rio 2016 au loin) dans le sélectif national et selon le porte-drapeau. “Celui qui est comme la foudre, c’est Carlos.” Maintenant compagnons, c’est précisément Saúl qui a « emporté » la place pour Rio. Le Galicien, bronze à la Coupe du monde U-23 en 2016, aspirait à se rendre à Tokyo avec Cristian Toro, avec qui il pagayait depuis 2011 en K1 200, mais le Catalan a remporté la place. En fin de compte, il serait champion olympique avec Toro.

“C’était un coup très dur, mais ça m’a aidé à guider ma vie. Je suis devenu une sortie professionnelle et l’armée m’a beaucoup aidé ce cycle pour pouvoir m’entraîner, ça a servi de poussée”, dit Arévalo, mis en évidence dans le Prince Regiment à Cabo Noval (Asturies), près du réservoir de Trasona où il s’entraîne. Pendant la pandémie, il faisait partie des athlètes qui étaient également en première ligne, aidant aux tâches de logistique et de désinfection.

Lors de la dernière Coupe du monde à Szeged en mai, le K4 500 a finalement réussi à battre l’Allemagne, et Arévalo et Craviotto ont terminé respectivement cinquième et sixième en K1. “C’est un mystère de savoir comment nous allons nous comporter, car tout s’est concentré sur le K4. Mais ils sont à peine plus de 30 secondes et entre l’argent et la septième place il peut y en avoir la moitié”, prévient-il.

L’équipe s’est préparée à Kyotango, une ville près de Tokyo. Aussi en eau salée, comme celle que l’on retrouvera dans le chenal et qui donne plus de flottabilité. “Je veux déjà me détacher ! Et faire le Camino de Santiago avec ma copine quand j’aurai fini. J’ai promis. Et marcher, je suis fantassin”plaisante le soldat Arevalo avant sa double mission. Celui d’une double médaille.