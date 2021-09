La double vaccination réduit de près de moitié le risque de Covid long : Recherche

Les personnes ayant des problèmes de santé préexistants étaient jusqu’à deux fois plus susceptibles de contracter une infection à covid et de tomber malades après la vaccination (Photo .)

Une étude récente menée par des chercheurs du King’s College de Londres a révélé qu’après avoir été doublement vacciné, les chances/risques d’attraper un long COVID-19 sont réduits de près de moitié. L’étude a été publiée dans The Lancet Infectious Diseases. Il y aurait eu moins d’hospitalisations, moins de 73 % et moins de risques de symptômes aigus du COVID-19 (31 % de moins parmi ceux qui étaient complètement vaccinés contre le coronavirus.

L’analyse des données des participants a été effectuée sur la base de leurs symptômes, tests et vaccins sur l’application UK ZOE COVID Symptom Study. L’étude a eu lieu entre le 8 décembre 2020 et le 4 juillet 2021 chez 1 240 009 (première dose) et 971 504 (deuxième dose) adultes britanniques vaccinés.

Dans le communiqué de presse, le King’s College de Londres a également énuméré les détails importants suivants. Bien que la nature des symptômes les plus courants soit presque similaire à celle des adultes non vaccinés (tels que perte d’odorat, fièvre, toux, maux de tête, fatigue, entre autres), ces symptômes étaient tous plus légers ou moins fréquemment rapportés par les personnes vaccinées. Et ils étaient comparativement moins susceptibles de présenter des symptômes multiples au cours de la première semaine d’attraper la maladie.

Le seul symptôme commun signalé chez les adultes vaccinés avec le covid-19 était les éternuements. Il a également été noté que les personnes vivant dans les zones les plus défavorisées étaient plus à risque d’attraper une infection après avoir reçu la première dose de vaccination. Les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, tels que la fragilité, étaient jusqu’à deux fois plus susceptibles de contracter une infection à covid et de tomber malades après la vaccination.

