La double valeur du but dans le champ opposé disparaît en demi-finale de Coupe

25/06/2021 à 16h18 CEST

La Commission des délégués de la RFEF a approuvé aujourd’hui les nouvelles règles qui régissent toutes les compétitions qui sont sous l’égide de la Fédération, y compris la première et la deuxième division, la première RFEF, la deuxième B (deuxième RFEF), la troisième division (troisième RFEF), la première division féminine (Primera Iberdrola), deuxième division féminine (Reto Iberdrola), première division nationale ou junior d’honneur.

Parmi eux attire l’attention la disparition du facteur de la double valeur des buts dans le champ opposé pour résoudre les demi-finales de la Copa del Rey, seul aller-retour du tournoi KO depuis le changement de format.

De même, ceux des tournois organisés par la RFEF ont également été ratifiés, tels que le Championnat d’Espagne-SM Rey Cup, la Supercoupe d’Espagne, le Championnat d’Espagne féminin-SM La Reina Cup, la Champions Cup, la RFEF Cup, la Ligue nationale des jeunes, la Copa des jeunes. del Rey, compétitions de futsal et de beach soccer ou championnats espagnols des équipes régionales.

Dans l’aspect compétitif, le retour à la normalité des compétitions non professionnelles est vérifié, qui sont à nouveau structurés en groupes – quelle que soit l’organisation en sous-groupes caractéristiques de la saison dernière et en conséquence de COVID.

Les principales nouveautés associées à ces bases de compétition résident, d’une part, dans la priorisation maximale des mérites sportifs pour garantir la promotion directe de tous les champions de groupe dans chaque catégorie.

Et l’autre grande nouveauté concerne la Copa del Rey, où les règlements de l’UEFA sont automatiquement étendus en éliminant la valeur supplémentaire des buts dans le champ opposé en cas d’égalité. Cela signifie qu’à partir de la saison prochaine, cette condition disparaît, comme cela s’est produit jusqu’à présent dans les tours de qualification des demi-finales ; le seul KO dans le format de tournoi KO actuel qui a un match aller-retour.

En ce qui concerne les tirages au sort des calendriers et la publication des appariements, il est à noter que du 1er au 16 juillet, une période d’inscription obligatoire des équipes s’ouvre pour toutes les catégories et que lorsqu’elle s’achèvera, il sera effectué les tirages au calendrier conséquents et la publication des appariements des compétitions non professionnelles, qui commenceront à se jouer, selon les catégories, entre fin août et début septembre.