La doublure argentée sur le nuage Covid

Par Manoj Kumar Singh

L’année 2020 a été difficile pour l’Inde. La pandémie de Covid-19 a non seulement posé un défi aigu pour la santé des populations, mais a également eu un impact dévastateur sur les moyens de subsistance des populations. Le verrouillage à l’échelle du pays imposé pour empêcher la propagation du virus a entraîné un stress économique sans précédent. Aucun secteur économique n’est resté intact, mais l’impact a été particulièrement grave sur les travailleurs pauvres et non qualifiés. Les gouvernements et les institutions du monde entier ont cherché des moyens de contrer les effets économiques dévastateurs de la pandémie, en particulier sur les millions de migrants pauvres qui ont été forcés de rentrer chez eux.

Pour un grand État comme l’Uttar Pradesh, les défis posés étaient encore plus grands. La densité de la population de l’État, combinée au fait qu’une grande partie de la population de l’État travaille dans d’autres États de l’Inde, signifiait que l’État était confronté à un afflux soudain de migrants qui avaient besoin d’une aide économique urgente. Les rapports des médias suggèrent qu’environ 1,17 million de travailleurs migrants sont retournés dans leur pays d’origine pendant le verrouillage, et 26% de ces travailleurs étaient originaires de l’UP. En regardant les premiers signes de cette migration en avril 2020, le gouvernement de l’UP a institué de manière proactive des stratégies pour faire face à la montée imminente de la main-d’œuvre non qualifiée.

Au cours de cette période de crise accablante, le régime national de garantie de l’emploi rural Mahatma Gandhi (MGNREGS), le régime d’emploi salarié axé sur la demande visant à fournir un emploi dans le gram panchayat d’un titulaire de carte de travail, s’est avéré être un filet de sécurité extrêmement efficace. Lorsque plus de 34 migrants lakh sont retournés à l’UP, principalement dans les villages ruraux de l’État, le MGNREGS a été efficace pour leur fournir les voies de travail nécessaires pour leur permettre de survivre à la pandémie.

Le gouvernement de l’UP a rapidement mis en place des arrangements pour démarrer plusieurs chantiers dans des panchayats de 58 000 grammes à travers l’État. Une cellule de soutien aux migrants dédiée a été créée au sein du département du développement rural, qui a travaillé avec la cellule d’État du MGNREGS pour s’assurer qu’un grand nombre de sites de travail étaient actifs dans chaque bloc et gram panchayat pour absorber la demande d’emploi nouvellement créée. Alors que le retour des travailleurs migrants s’intensifiait dans les mois d’avril à juin 2020, la cellule d’État MGNREGS, ses unités de district et de bloc et la cellule de soutien aux migrants spécialement constituée ont travaillé ensemble pour faire de cette crise des migrants une opportunité d’emploi local pour les migrants. .

La saison des pluies est traditionnellement une période de soudure pour le travail du MGNREGS, mais étant donné la disponibilité accrue de la main-d’œuvre, UP a enregistré près de 9 crore jours-personnes en 125 jours sous le Garib Kalyan Rojgar Abhiyan (GKRA) nouvellement formulé. Un record national de tous les temps a été établi, avec 62 travailleurs de lakh engagés dans le cadre du MGNREGS en une seule journée le 26 juin 2020. Une planification méticuleuse du gouvernement associée à une micro-surveillance a permis de garantir qu’un travail suffisant était disponible pour quiconque le souhaitait. dans tout l’État. Par conséquent, les exercices 2020-2021 ont enregistré le plus grand nombre de jours-personnes d’emploi jamais généré. Avec 39,48 crore-personnes-jours d’emploi générés, cela représentait une augmentation de 63% par rapport à l’exercice précédent. Le nombre de ménages pourvus d’un emploi a connu une croissance encore plus élevée de près de 78%, 94,52 ménages lakh ayant obtenu un emploi dans le cadre du programme dans l’UP. La croissance la plus significative a été observée dans le nombre de familles bénéficiant des 100 jours de travail salarié garantis par le MGNREGS. Ce nombre a été multiplié par cinq, passant de 1,33 lakh en 2019-2020 à 7,83 lakh en 2020-2021.

Grâce à des efforts et des efforts particuliers, l’État a également augmenté la participation des femmes à 13,26 crore en 2020-2021, contre 8,38 crore en 2019-20. De même, des efforts dévoués ont contribué à augmenter la participation des travailleurs SC / ST au MGNREGS à 12,31 crore jours-homme, soit le double du nombre de 7,44 crore en 2019-20. Ces indicateurs représentent le succès de l’approche équitable, responsabilisante et inclusive adoptée par l’État.

En réalignant le programme pour une expansion rapide et en garantissant de meilleurs résultats infrastructurels grâce aux emplois générés dans le cadre du programme, l’État a converti les barrières en opportunités, apportant une aide aux migrants touchés par les impacts économiques de la pandémie tout en créant des infrastructures durables.

Au cours de cette période, le MGNREGS a eu un grand impact dans deux nouveaux domaines qui se révéleront d’une grande importance pour le développement des villages de l’UP dans les années à venir. Le premier domaine sur lequel l’État s’est concentré était la construction de panchayat bhawans dans les 58 000 grammes de panchayats. Au fur et à mesure que la construction de ces panchayat bhawans est terminée, ils servent de bureaux de secrétariat de village qui ouvrent régulièrement et abritent des centres de services communs et un correspondant d’affaires-Sakhis, garantissant que des services administratifs et financiers sont offerts dans les villages.

Le deuxième domaine d’intérêt était la construction de complexes d’assainissement communautaire (CSC) qui aident à fournir des installations d’assainissement propres et hygiéniques dans les villages afin de renforcer la campagne pour un État sans défécation à l’air libre (FDAL). L’État a décidé de confier l’entretien de ces CSC à des groupes d’entraide, ce qui ne garantirait pas seulement le bon entretien des complexes, mais fournirait également un emploi durable à une femme dans chacun des 58000 villages pour un salaire de Rs 9 000 par mois.

Ces mesures de transformation prises dans UP ont abouti à la plus forte augmentation de l’utilisation des fonds disponibles dans le cadre du MGNREGS dans tout le pays pour le paiement des salaires et pour l’achat de matériaux pour la création d’actifs durables. Cela a conduit UP à dépasser tous les États dans l’utilisation des fonds dans le cadre du programme (voir tableau).

Au-delà de l’aide apportée aux migrants en période de crise économique par le biais des salaires dans le cadre du MGNERGS, les changements apportés au programme l’ont également rendu plus inclusif en mettant davantage l’accent sur la création d’actifs durables. La création de secrétariats de village et de complexes d’assainissement communautaire utilisant l’énorme réserve de main-d’œuvre excédentaire disponible dans les villages de l’UP pendant la pandémie a le potentiel de transformer à la fois l’administration et l’assainissement dans les villages de l’UP.

L’auteur est secrétaire en chef supplémentaire du gouvernement de l’Uttar Pradesh, à la tête des départements du développement rural et de Panchayati Raj.

