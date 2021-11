La «douce bizarrerie» d’Evelyn Ohlsson Baby était en fait un diagnostic de choc pour les parents d’une maladie mortelle | Royaume-Uni | Nouvelles

Evelyn Ohlsson, de Royston, a récemment reçu un diagnostic d’astrophie musculaire spinale (SMA), une maladie génétique qui provoque une paralysie, une faiblesse musculaire et une perte progressive de mouvement. L’enfant d’un an souffre de la forme la plus grave de la maladie, qui est généralement diagnostiquée chez les bébés avant qu’ils n’atteignent six mois, ce qui lui laisse une espérance de vie de seulement deux ans. Un bébé en bonne santé devrait donner un coup de pied du genou, mais les parents du bébé Evelyn ont remarqué qu’elle ne faisait que remuer les pieds, ce qu’ils pensaient être une bizarrerie inoffensive.

Sa mère, Laura Ohlsson, a déclaré : « Nous avions toujours l’habitude de dire qu’elle avait les pieds heureux. Vous savez, cela semblait juste être sa petite chose.

Evelyn a maintenant une mobilité très limitée, incapable de bouger autre chose que ses chevilles et ses poignets.

Elle est également sous pompe d’alimentation, subit des analyses de sang une fois par semaine et tousse et s’étouffe souvent avec ses sécrétions, qui s’accumulent dans ses poumons.

Sa mère n’a pas pu reprendre le travail, tandis que son père a dû prendre un congé de maladie pour aider. Maintenant que Craig est de retour au travail, Laura peut à peine quitter la maison car elle a besoin d’une deuxième personne dans la voiture au cas où Evelyn ne pourrait plus respirer.

Mme Ohlsson a déclaré: «Elle a pris des stéroïdes. Pour avoir des analyses de sang, au moins une fois par semaine, sinon deux fois par semaine pour commencer.

« En fait, ils ont fini par manquer d’endroits pour lui prendre du sang. Elle était comme une pelote d’épingles. Et c’est déchirant. C’est déchirant. «

Le père d’Evelyn, Craig Ohlsson, l’a décrite comme une « super-héros ».

Il a déclaré: «Elle a tellement de seringues, de tests et de choses qui lui sont faites, mais elle a toujours le sourire aux lèvres.

L’état d’Evelyn a été découvert lorsqu’un membre de la famille a souligné que quelque chose ne semblait pas tout à fait normal avec ses muscles.

Ils ont mentionné un symptôme appelé « hypotonie », dont Laura n’avait jamais entendu parler auparavant.

« J’avais vu une vidéo pendant que je creusais trop », a déclaré Laura, « et je me suis immédiatement dit: » Oh mon dieu, Evelyn fait ça. C’est ce qu’elle fait. Je n’avais absolument aucune idée de ce qu’était SMA. Je n’en avais jamais entendu parler. »

C’est à ce moment-là que Mme Ohlsson a remarqué qu’Evelyn n’a pas donné de coup de pied au genou, se tortillant les pieds à la place.

Un autre indicateur de la maladie est une poitrine en forme de cloche, le haut de la poitrine étant plus étroit car la cage thoracique manque de force musculaire.

C’est lorsque Mme Ohlsson a tenu un autre bébé, le premier bébé qu’elle avait eu depuis qu’elle a eu Evelyn, et elle a remarqué la différence de force musculaire qu’elle a immédiatement su que quelque chose n’allait pas.

Décrivant le jour où il l’a découvert, M. Ohlsson a déclaré: «Ce jour-là, je me souviens juste avoir reçu un SMS pour dire que les médecins voulaient nous parler. Je me souviens d’être entré, mes jambes tremblaient, parce que je savais que ce n’était pas normal. Ils nous l’ont dit et je me souviens juste de Laura en train de pleurer et de la tenir.

« Il y a une phrase qui me revient toujours quand nous l’avons découvert pour la première fois : nous pleurons la vie que nous pensions avoir.

« Nous avons pensé, vous savez, à toutes ces choses comme l’emmener à l’école, toutes ces choses auxquelles vous pensez avant qu’elle vienne ici. Nous savons maintenant que nous ne pouvons pas en faire autant.