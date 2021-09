La douce réaction de MLB Bradley Zimmer à frapper un RH de son frère

Le voltigeur de Cleveland Bradley Zimmer a vécu le rêve de tous les jeunes frères lundi lorsqu’il est entré dans le marbre lors d’un match de la Ligue majeure de baseball et a écrasé un coup de circuit… de son frère aîné Kyle Zimmer, qui est un lanceur de relève pour les Royals de Kansas City.

Quelles sont les chances que cela se produise ? Eh bien, ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire moderne qu’un frère frappe un coup de circuit contre son frère dans un match de la MLB. Cela n’arrive tout simplement pas.

Mais c’est arrivé lundi pour Bradley Zimmer, 28 ans, qui a deux ans de moins que son frère.

Et c’était une évidence absolue. Vérifiez cette chose :

Bradley Zimmer a frappé un circuit avec son frère Kyle Zimmer. Le baseball est le meilleur. pic.twitter.com/lP6aukIZyJ – MLB (@MLB) 27 septembre 2021

On pourrait penser que Bradley s’amuserait à frotter cela au visage de son frère, mais à la place, il a eu une réaction plus mature et plus douce, en disant après le match, via MLB.com:

“Je dirais que c’est un mélange d’émotions”, a déclaré Bradley Zimmer. «Je ne suis pas nécessairement fier de moi simplement parce que j’ai frappé mon frère. Espérons qu’un jour, nous serons dans la même équipe. J’aimerais être dans la même équipe. C’était amusant. C’était un peu, je suppose, une rédemption. Il m’a eu la première fois, alors j’ai dû me rattraper. »

C’est un bon frère là. J’aurais certainement été plus con à ce sujet.

Kyle a éliminé son jeune frère plus tôt cette saison, alors maintenant ils sont égaux, je suppose.

Les fans de la MLB ont tout adoré :

Bradley Zimmer a frappé un coup de circuit contre son frère Kyle Zimmer. Pensez au nombre de fois que cela s’est probablement produit dans le jardin en grandissant. Maintenant, c’est arrivé dans un match de la MLB. Génial. pic.twitter.com/Ks9ePyJsVU – Jeff Eisenband (@JeffEisenband) 28 septembre 2021

Frère sur le crime de frère alors que Bradley Zimmer prend la cour de Kyle Zimmer !!! pic.twitter.com/vZSJAA9h3B – Paul Sporer (@sporer) 27 septembre 2021

Bradley Zimmer vient de prendre Kyle Zimmer en profondeur, et même si Kyle voudra ce recul, c’est tellement cool que deux frères puissent s’affronter à ce niveau comme ça. – Alec Lewis (@alec_lewis) 27 septembre 2021

Le dîner de Thanksgiving devrait être intéressant chez les Zimmers cette année : “Je suis reconnaissant pour cette nourriture et pour Kyle qui l’a jetée par terre pour que je puisse lancer un 400 pieds.”#brotherlylove https://t.co/J5z4spliNR – Chris Arnold (@ChrisArnoldTV) 27 septembre 2021

Je ne peux pas penser à un plus grand flex sur votre frère que de frapper un home run de + 400 pieds sur lui. Dans la famille Renkel, cela aurait déclenché une bagarre. https://t.co/jxXVJnhhKz – Chris Renkel (@Chris_Renkel) 27 septembre 2021

Il était vraiment trop froid à ce sujet. Si j’avais frappé une bombe sur @ BMLong13 dans les grandes ligues, cela aurait été le trot de home run le plus lent de l’histoire. Tout en fixant le monticule du lanceur tout le temps. J’aurais certainement été bluffé la prochaine fois. #valeur https://t.co/RyWCSwlCOM – Tyler Long (@tylerlong5) 28 septembre 2021

