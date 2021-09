La douceur du dernier album de Captain Beefheart

C’est peut-être approprié que Capitaine Cœur de BœufLe dernier album de Ice Cream For Crow, sorti en septembre 1982, a été son premier à faire une brèche dans un palmarès depuis 1974. Garantie inconditionnelle a atteint le n ° 192 aux États-Unis. Cela faisait encore plus longtemps – 10 ans – depuis que Beefheart avait trouvé grâce dans les charts britanniques, quand L’enfant des projecteurs a culminé au n ° 44. En 1982, la base de fans britanniques de Beefheart s’est à nouveau ralliée, portant son dernier album à la 90e place.

Avec des gens comme Image publique limitée et d’autres héros de la nouvelle vague de la fin des années 70/début des années 80 le citant comme source d’inspiration, peut-être que le monde était enfin prêt pour le chaos organisé de Beefheart. Son label, Virgin, l’a certainement pensé, non seulement en sortant la chanson titre en single, mais en allant même jusqu’à tourner une vidéo promo pour celle-ci. Pourtant, le clip a été rejeté par MTV, qui a trouvé ses images fragmentées – un peu comme les excursions lyriques de Beefheart – trop déroutantes pour être mises en rotation. Pourtant, comme l’a noté David Fricke dans sa critique pour Musician, l’album était « à la fois un pas de géant devant le fléau actuel des disques de funk synthétique » – la musique qui a fait son chemin sur MTV, après Prince a donné un coup de pied à la porte avec “1999” – “mais toujours profondément enraciné dans sa râpe élémentaire John Lee Hooker”.

Ceux au fait avec Beefheart’s Réplique de masque de truite trouveraient beaucoup à apprécier dans les moments les plus bruts d’Ice Cream For Crow, tels que “The Thousandth And Tenth Day Of The Human Totem Pole” (avec le fantastique saxophone soprano skronk du Captain), une chanson réenregistrée à partir des sessions Bat Chain Puller de 1976 . Pourtant… Crow a également trouvé Beefheart en transition. Sa voix d’homme sauvage se déchaîne sur des titres comme “The Past Sure Is Tense”, mais, le plus souvent – comme sur “… Totem Pole” et “Hey Garland, I Dig Your Tweed Coat” – il prononce ses paroles avec cadence mesurée.

Derrière lui, cependant, The Magic Band est de manière fiable rauque. Future Lydia Lunch et Piments forts rouges Sticksman Cliff Martinez fournit des motifs de batterie solides, bien que fiables, que Rolling Stone a identifiés comme sonnant “aussi ordonnés que des noix de coco frappant le sol”. Ayant prouvé sa valeur sur Doc à la station radar, Gary Lucas est une fois de plus sur place pour libérer ses lignes de guitare filiformes, sa vitrine solo, “Evening Bell”, émergeant comme un sommet en carrière apparemment transcrit (et joué à la perfection) à partir du modèle de piano avant-gardiste de Beefheart.

Beefheart avait initialement espéré utiliser des enregistrements originaux des Extracteur de chaîne de chauve-souris bandes pour composer une grande partie de Ice Cream For Crow, cependant Frank Zappa, qui avait récemment finalement réglé le problème avec Herb Cohen après des années de différends sur la propriété des bandes, a refusé d’accorder à son ancien responsable les droits de les utiliser. Forcer Beefheart à travailler en grande partie sur du nouveau matériel semble cependant avoir été une bonne chose. Avec une énergie fervente, « Skeleton Makes Good » a été écrit en une seule nuit, et Rolling Stone a découvert que l’album contenait certaines des « musiques les plus agressives et anguleuses » de Beefheart depuis Trout Mask Replica.

La vidéo promotionnelle de “Ice Cream For Crow” a peut-être donné à MTV les horreurs, mais elle a été, peut-être plus satisfaisante, acceptée au Museum Of Modern Art de New York. La meilleure musique de Beefheart n’avait jamais été faite pour la consommation commerciale (notoirement, quand il a essayé, il a perdu des pans de sa base de fans) ; c’était un artiste de bonne foi – un visionnaire naturel qui n’avait d’autre choix que de suivre sa muse. C’est pourquoi, après l’émergence de Ice Cream For Crow, il a soudainement disparu, renonçant à faire de la musique pour le reste de sa vie alors qu’il se concentrait sur sa peinture.

Les signes étaient tous là – après tout, les peintures de Beefheart avaient commencé à orner ses pochettes d’albums avec une régularité croissante. Il est probable qu’il ait toujours prévu que Ice Cream For Crow soit le dernier mot. Pour l’illustration de cet album, l’une de ses peintures sert de toile de fond à une photo d’Anton Corbijn, dans laquelle il n’est pas difficile de voir la pose de Beefheart être une sorte de révérence. Ou, comme le dit Rolling Stone : il porte une expression qui exprime « la peur blessée d’un animal traqué » – un animal prêt à prendre son envol.

