La douleur de Kate Middleton à la rupture de William et Harry car elle est «si proche» de ses frères et sœurs | Royal | Nouvelles

La duchesse a trouvé le fossé “incroyablement triste” après avoir vu le “lien spécial” de William et Harry s’user, a déclaré l’initié. La source a souligné à quel point Kate était proche de sa sœur Pippa et de son frère James.

Ils ont dit au Telegraph: “Étant si proche de ses propres frères et sœurs, Pippa et James, et ayant été témoin de première main du lien spécial entre William et Harry, elle a trouvé la situation dans son ensemble difficile et bouleversante”.

William et Harry devraient être réunis pour la première fois depuis l’interview de Megxit et d’Oprah Winfrey pour les funérailles du prince Philip samedi.

On s’attend à ce que Kate agisse en tant qu’artisan de la paix entre les frères autrefois proches lors des funérailles.

L’initié a ajouté: “C’est certainement quelqu’un qui évite les conflits et espère apaiser les tensions.”

Harry est rentré de Californie au Royaume-Uni et séjourne dans son ancienne résidence et celle de Meghan Markle, Frogmore Cottage.

Le petit-fils de la reine, portant un masque noir, a atterri à Heathrow sur un vol de British Airways au départ de Los Angeles dimanche après-midi.

Il aurait parlé à William au téléphone depuis son arrivée en Grande-Bretagne.

Le voyage de Harry au Royaume-Uni survient quelques semaines à peine après son interview télévisée controversée avec Meghan.

Les frères – dont le lien semblait autrefois incassable – ont publié des déclarations distinctes rendant hommage à leur grand-père, décédé paisiblement à l’âge de 99 ans au château de Windsor vendredi.

On ne s’attend pas à ce qu’ils se rencontrent avant les funérailles en raison de la mise en quarantaine d’Harry après avoir voyagé des États-Unis.

Meghan, enceinte, est restée en Californie avec leur fils Archie après avoir été avisée de ne pas voler.

Mais les frères feront un front uni pour les funérailles du duc d’Édimbourg, selon des sources.

Une source royale a déclaré au Telegraph: “Ils savent qu’il ne s’agit pas d’eux samedi – il s’agit d’honorer la mémoire de leur grand-père et de soutenir leur grand-mère.

«Je serais extrêmement surpris si ce n’était pas au centre de leurs préoccupations.

“Ils auront envie de passer du temps ensemble en famille, dans le même fuseau horaire pour une fois.”