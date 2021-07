La douleur d’India Inc n’est pas encore terminée

in

Les marques haut de gamme et haut de gamme se porteront bien, mais les produits de la catégorie abordable pourraient ressentir la pression.

Alors que les coûts des intrants commencent à baisser et que la demande rurale devrait être quelque peu modérée, il semble que les entreprises indiennes devront faire face à plusieurs vents contraires au cours de l’EX22. Déjà, les résultats du trimestre de juin ont peut-être été quelque peu touchés par les blocages locaux, bien que, si l’on se fie aux chiffres publiés par les lève-tôt, ils ne sont pas l’élimination qu’ils étaient au premier trimestre de l’exercice 21. Les acteurs du secteur des matières premières profitent clairement de la reprise mondiale des prix. Cependant, ce n’est pas aussi facile pour les entreprises axées sur les consommateurs, où des marques plus fortes sont capables de sevrer des parts de marché aux acteurs (à la fois dans les secteurs organisés et non organisés) mais où d’autres ont du mal à augmenter leurs volumes.

Ce qui ressort de la première récolte de résultats, c’est que, même après la réduction considérable des coûts au cours de l’exercice 21, les entreprises continuent de réaliser des économies en réduisant leurs dépenses. Une étude d’un échantillon de 169 entreprises (hors banques et services financiers) a montré que les marges bénéficiaires d’exploitation ont augmenté de 440 points de base en glissement annuel, car les dépenses ont augmenté à un rythme beaucoup plus faible que les revenus.

Alors que les ventes et les bénéfices au T1FY22 ont connu un grand bond par rapport au T1FY21, lorsque le verrouillage national était en vigueur, vu de manière séquentielle, la performance est moins excitante. Les blocages locaux ont clairement eu un impact sur l’activité de construction et de consommation, entraînant une baisse des volumes d’un trimestre sur l’autre (qoq) dans des entreprises comme Ultratech où ils ont chuté de 23% et JSW Steel où ils ont baissé de 11%.

Certes, les entreprises ont pu compenser les volumes plus faibles en augmentant les prix, mais, pour la plupart, les revenus ont également diminué. Les commerces de détail ont également été touchés ; chez Avenue Supermarts, les revenus ont baissé de 31 % en glissement trimestriel tandis que la croissance des volumes chez Hindustan Unilever est inférieure aux attentes. L’inquiétude, cette fois-ci, est que la demande de l’arrière-pays pourrait ne pas être aussi forte que l’année dernière, étant donné que de nombreuses zones rurales ont été durement touchées lors de la deuxième vague. La mousson a été quelque peu inégale jusqu’à présent, faisant craindre que la récolte kharif ne soit affectée.

Les graves inondations dans certaines régions du pays, comme le Maharashtra, pourraient également nuire à la demande. Des prêteurs comme Mahindra & Mahindra Financial Services, qui sont assez exposés à l’Inde rurale, font état de chiffres très faibles depuis plusieurs trimestres maintenant. Alors que le taux de chômage a augmenté au cours de la semaine précédant le 25 juillet, la hausse a été particulièrement marquée dans les zones rurales, passant de 5,1 % à 6,75 %. À moins que le gouvernement ne propose un plan de relance – cela semble très improbable d’après la déclaration du secrétaire aux finances la semaine dernière – la demande rurale pourrait rester en sourdine, plafonnant la croissance des ventes dans les entreprises de consommation.

Certes, les revenus disponibles stables des personnes employées dans des secteurs tels que l’informatique, le commerce électronique, le BFSI et le gouvernement freineront la consommation. Néanmoins, c’est aussi un fait que les ventes au détail de voitures et de deux-roues n’augmentent pas encore de manière significative par rapport à l’exercice 20.

Avec la progression des vaccinations, bien qu’à un rythme très lent, l’activité commerciale devrait reprendre rapidement à moins qu’une troisième vague de la pandémie ne perturbe la vie. Bien que la demande refoulée ne corresponde probablement pas aux niveaux observés après le premier verrouillage en 2020, la saison des fêtes devrait voir les dépenses de consommation s’améliorer de manière significative. Le suivi de la reprise de Nomura est aux niveaux observés avant la deuxième vague, mais à moins que la situation du chômage ne s’améliore et que des secteurs tels que les transports, l’hôtellerie, le commerce de détail et la restauration ne se rétablissent bientôt, la demande de consommation restera modérée. Les marques haut de gamme et haut de gamme se porteront bien, mais les produits de la catégorie abordable pourraient ressentir la pression.

