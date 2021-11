La douloureuse perte que vit Alejando Sanz

« Il m’est difficile de parler quand l’impuissance et le chagrin m’envahissent. Aujourd’hui, le monde serait plus beau et plus généreux si je t’avais gardé avec nous… ta famille, tes amis et nous tous qui t’aimons inconditionnellement », a-t-il déclaré. a commencé. Alexandre sa lettre émouvante à son cousin.

Le texte est accompagné d’une galerie d’images qui met en lumière les moments que l’artiste espagnol a partagés avec David, en hommage : « Qui me connaît sait que pour moi, ma famille, mon clan, c’est mon tout. Et ce tout est incomplet. Je ne sais pas si l’espoir nous a joué un tour.

« Ou était-ce toi qui as tenu à la vie de toutes tes forces et de tout ton cœur. C’est pourquoi il nous est si difficile de te dire au revoir, David, mon cousin. Mon cher cousin. Un être merveilleux avec qui tout ce que je partageais était bon. Il a été aimé et bordé à tout moment », a-t-il ajouté. Sanz.

Alexandre Il a expliqué que la dernière phrase que son cousin lui avait dite était gravée dans sa mémoire : « » La seule chose qui compte dans la vie, ce sont les bonnes personnes. » Et vous, David, tu as été. Je t’aime et nous t’aimons ».