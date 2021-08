La Drag Queen Miss Fiercalicious est vraiment à la hauteur de son nom – Miss Fiercalicious ‘Cosmo Queens’

Miss Fiercalicious est arrivée avec une traînée impressionnante et glaciale sur les Cosmo Queens d’aujourd’hui. De son battement de visage parfait, à la perruque tueuse, aux lunettes de soleil personnalisées, cette reine a pris sa mission au SÉRIEUX.

Miss Fircalicious nous a en fait révélé que son look tout bleu dans l’épisode d’aujourd’hui était son préféré qu’elle ait jamais fait ! “Je me suis mis au défi de créer un look époustouflant qui me représentait moi et mon drag. Je suis honoré d’être l’un des premiers artistes drag canadiens à figurer dans Cosmo Queens et j’espère mettre en lumière le vaste talent qui peut être trouvé au Canada.

Considérez que les projecteurs ont brillé. Si vous voulez voir des transformations plus étonnantes comme celle de Miss Fiercalicious, ne cherchez pas plus loin que son TikTok, où elle présente un travail super impressionnant. Je veux dire… allez :

Découvrez le reste de l’épisode d’aujourd’hui pour voir comment Miss Fiercalicious rassemble un look !

Annabel Iwegbue

