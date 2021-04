LA DROITE AMÉRICAINE EST LA NOUVELLE CIBLE DE LA «GUERRE CONTRE LA TERREUR» DE WASHINGTON ⋆ .

par Tho Bishop, Institut Mises:

Les murs de sécurité autour du Capitole américain peuvent être supprimés, mais la réponse fédérale aux manifestations du 6 janvier ne fait que commencer. Les démocrates de Washington sont déterminés à traiter l’incident comme étant à égalité avec les événements du 11 septembre, ce qui peut expliquer un rapport troublant sur l’utilisation potentielle de la célèbre liste d’interdiction de vol.

Hier, Nick Fuentes, un expert des médias sociaux de droite qui a assisté aux manifestations du 6 janvier dans la capitale, a affirmé qu’il avait été placé sur la liste fédérale d’interdiction de vol, l’empêchant de se rendre en Floride pour un rassemblement politique. Alors que M. Fuentes a partagé sur les médias sociaux l’audio d’un employé de la compagnie aérienne suggérant que sa restriction de vol venait de la Transportation Security Administration (TSA), plus tard dans la nuit, Tucker Carlson a informé son auditoire que son personnel ne pouvait ni confirmer ni infirmer le rapport. Alors que les critiques ont souligné des publications antérieures sur les réseaux sociaux qui documentaient son retrait d’un avion pour ne pas avoir respecté les politiques relatives aux masques, Fuentes a noté qu’il n’avait eu aucun problème à se rendre à Washington en janvier.

On ne sait pas si les autorités fédérales seront pressées de clarifier la situation, mais il n’y a aucune raison de ne pas supposer que les autorités fédérales tenteront d’utiliser cet outil de guerre contre le terrorisme contre des opposants politiques. Depuis sa création, ce qui était à l’origine seize noms que les autorités fédérales avaient associé à de futures attaques terroristes potentielles est rapidement passé à plus d’un million. Comme c’est le cas avec d’autres outils de surveillance remis à l’État profond, il y a très peu de contrôle ou de procédure régulière dans la manière dont les autorités fédérales gèrent les «menaces terroristes» potentielles.

Depuis janvier, les dirigeants démocrates, les anciens responsables de l’État profond et les néoconservateurs les plus méprisables des États-Unis ont déployé des efforts concertés pour pousser l’administration Biden à utiliser le pouvoir du gouvernement fédéral contre les partisans de Donald Trump. Alors que les incidents du Capitole du 6 janvier sont utilisés pour justifier ces appels, la militarisation du pouvoir fédéral contre les opposants politiques remonte presque aussi longtemps que le gouvernement fédéral lui-même. Ces dernières années, le précédent service du président Biden à la Maison Blanche a vu une administration démocrate qui a utilisé à la fois l’IRS et le Département de la sécurité intérieure pour cibler les conservateurs.

Une autre raison de s’attendre à une escalade de l’administration Biden contre des personnalités vocales comme Fuentes est la critique unique du régime actuel de la droite. La majorité des électeurs républicains ne s’opposent pas simplement au président Biden pour des raisons politiques, mais rejettent catégoriquement sa légitimité démocratique.

Comme l’explique Murray Rothbard, c’est précisément ce type d’attaque que l’État redoute le plus:

L’utilisation croissante du jargon scientifique a permis aux intellectuels de l’État de tisser des apologies obscurantistes pour la domination de l’État qui n’auraient suscité que la dérision de la population d’une époque plus simple. Un voleur qui justifiait son vol en disant qu’il avait vraiment aidé ses victimes, par ses dépenses donnant un coup de fouet au commerce de détail, trouverait peu de convertis; mais lorsque cette théorie est habillée d’équations keynésiennes et de références impressionnantes à «l’effet multiplicateur», elle porte malheureusement plus de conviction. Et ainsi l’assaut du bon sens se poursuit, chaque âge accomplissant la tâche à sa manière. Ainsi, le soutien idéologique étant vital pour l’État, il doit sans cesse essayer d’impressionner le public par sa «légitimité», de distinguer ses activités de celles de simples brigands…. Les crimes les plus graves dans le lexique de l’État ne sont presque toujours pas des invasions de personnes ou de biens privés, mais des dangers pour son propre contentement, par exemple la trahison, la désertion d’un soldat à l’ennemi, le non-enregistrement du projet, la subversion et la conspiration subversive, assassinat de dirigeants et délits économiques contre l’État tels que la contrefaçon de son argent ou la fraude à l’impôt sur le revenu. Ou comparez le degré de zèle consacré à la poursuite de l’homme qui attaque un policier, avec l’attention que l’État porte à l’agression d’un citoyen ordinaire. Pourtant, curieusement, la priorité accordée ouvertement par l’État à sa propre défense contre le public semble peu de gens comme incompatible avec sa raison d’être présumée.

Cette perspective explique le traitement disproportionné que la plupart des manifestants pacifiques au Capitole ont reçu en janvier, contrairement à ceux arrêtés lors d’émeutes dans les villes américaines au cours de l’année écoulée. L’État traitera toujours ceux qui menacent sérieusement sa légitimité perçue avec plus de zèle que ceux qui sont coupables de détruire simplement les moyens de subsistance de ses citoyens.

Cela met également en évidence la nature autodestructrice du mouvement conservateur américain moderne.

Depuis des décennies maintenant, le même parti politique qui se prononce souvent du bout des lèvres sur le «fédéralisme» est souvent le parti directement responsable de la croissance du pouvoir fédéral. Comme indiqué précédemment, il a fallu exactement une administration avant que le département de la sécurité intérieure, créé par l’administration Bush, ne commence à cibler les électeurs mêmes qui l’ont élu. Ce n’était que deux cycles électoraux avant que la loi PATRIOT ne soit utilisée pour cibler une campagne présidentielle républicaine.

La plus grande question qui se trouve maintenant dans la politique américaine est de savoir si les conservateurs sont capables d’apprendre de ces exemples. Si la droite américaine est capable d’absorber pleinement la réalité selon laquelle la plus grande menace à leur vie, à leur liberté et à leur prospérité réside au niveau national – et non à l’étranger – peut-être existe-t-il un potentiel de recul politique de l’empire américain.

