La droite réagit pour annuler la culture en construisant la sienne, la gauche devient folle

La semaine dernière, le penchant des médias corrompus pour faire tourner tout ce qui est conservateur a provoqué un cas presque fatal de coup du lapin.

La gauche a commencé par réprimander les conservateurs pour avoir soi-disant construit « sa propre chambre d’écho », mais le lendemain, lorsque la nouvelle a éclaté que Devin Nunes démissionnait du Congrès pour servir de PDG de la nouvelle société de médias de Donald Trump, l’écosystème conservateur dont on se plaint simplement représenté l’escroquerie. Les deux récits sont faux, cependant, c’est précisément pourquoi les gauchistes les ont si durement colportés.

Axios a lancé l’accusation de « chambre d’écho » avec son article intitulé « L’aile droite construit sa propre chambre d’écho ». « Les conservateurs créent agressivement leurs propres applications, téléphones, crypto-monnaies et maisons d’édition dans le but de contourner ce qu’ils considèrent comme un écosystème Internet et médiatique de plus en plus libéral », a commencé Axios.

L’article a ensuite souligné les plans pour l’alternative YouTube Rumble et la société de médias sociaux de Trump, Truth Social, pour étendre leur portée en rendant les sociétés publiques. L’application sociale Gettr lancée par l’ancien assistant de Trump, Jason Miller, a également été soulignée, ainsi que les efforts conservateurs pour rivaliser dans les domaines de la crypto-monnaie, des téléphones, du stockage en nuage et de l’édition de livres.

« Le résultat final », a conclu Axios, était que « les médias conservateurs ont été une puissance pendant longtemps, mais cette phase de son expansion ne concerne pas seulement des voix conservatrices plus ou plus fortes – il s’agit de construire tout un écosystème conservateur. »

Le refus des conservateurs de continuer à « consommer » le produit des médias de gauche de plus en plus « dérangés et irresponsables » n’est cependant pas une question de construction d’une chambre d’écho : il s’agit de concurrence et de choix. Et qualifier ces nouvelles entreprises commerciales d’« écosystème » et de « chambre d’écho » ne fait que révéler la panique de la gauche face à son incapacité à contrôler le récit.

Les médias corrompus ont rapidement mis un frein à l’attaque de la chambre d’écho lorsque le lendemain d’Axios a déploré le relâchement de l’emprise de la gauche sur les entreprises américaines, il a été annoncé que Nunes prendrait sa retraite en janvier pour devenir le nouveau PDG de la société Truth Social de Trump. Ce n’était plus l’histoire d’un « écosystème », c’était maintenant une histoire de « grift ».

« Comment le nouveau travail médiatique de Devin Nunes pour Trump explique la machine à sous du GOP », a titré le Washington Post dans un éditorial du chroniqueur Paul Waldman. Waldman a soutenu sa thèse en soulignant que « avec les républicains sur le point de remporter la Chambre, Nunes était en passe de devenir président du comité des voies et moyens, qui rédige les lois fiscales du pays ».

« Il fut un temps où le président des voies et moyens était considéré comme le deuxième président de la Chambre en termes de prestige et de pouvoir », a poursuivi l’article d’opinion du Post. Laissant derrière lui cette probabilité, raisonna Waldman, il montra le désir supposé de Nunes de « se lancer dans l’aventure ».

Laissez à un libéral le soin de penser que l’escroquerie renonce au deuxième poste le plus puissant de la Chambre des représentants des États-Unis pour accepter un poste dans le secteur privé au sein d’une organisation naissante.

En rapportant l’annonce de Nunes, Jonathan Weisman du New York Times s’est également concentré sur le fait que si le représentant californien poursuivait sa carrière au Congrès, il « assumerait l’aide du puissant comité des voies et moyens si les républicains prenaient le contrôle de la Chambre, car ils sont favorisés à faire. Cette décision, a déclaré Weisman, représentait un signal de Nunes vers « où il pense que le pouvoir se trouve dans le Parti républicain et le mouvement conservateur ».

La décision de Nunes de quitter le Congrès pour devenir PDG de Truth Social représente un signal, mais pas celui que Weisman prétend. Pour voir la raison de cette décision, le correspondant au Congrès du Times n’a qu’à relire son article, où une poignée de paragraphes plus tard, Weisman a écrit :

Depuis son perchoir au sein de la commission du renseignement, il a fait intervenir M. Trump contre les accusations selon lesquelles sa campagne de 2016 aurait collaboré avec les services de renseignement russes. M. Nunes a également organisé un front républicain uni s’opposant à la première destitution du président pour avoir refusé l’aide militaire à l’Ukraine afin de faire pression sur son gouvernement pour qu’il déterre la saleté de M. Biden.

Qu’un correspondant de longue date du Congrès ait pu écrire ces lignes et que le New York Times puisse les publier sans ironie montre exactement pourquoi Nunes a quitté le Congrès pour diriger Truth Social.

Après avoir vécu l’apogée du canular de collusion avec la Russie, en tant que président du House Intelligence Committee, Nunes s’est battu pour révéler la vérité sur la catastrophe de l’ouragan Crossfire au public américain. Pourtant, la presse corporative a plutôt alimenté les mensonges du membre de rang démocrate dans le pays. Le républicain californien a vu une répétition de ce stratagème avec la procédure de destitution en Ukraine. La haine de Trump a prouvé la goutte d’eau pour la presse de l’establishment déjà partiale.

Puis vint la censure, limitant la capacité des conservateurs à contrer les médias corrompus. Encore une fois, Nunes a vécu cela de première main, étant banni de l’ombre par Twitter en 2018.

Et s’il fallait plus de preuves de la capacité des copains des entreprises à contrôler les informations, l’enterrement de l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden qui impliquait le candidat de l’époque Biden dans un scandale de paiement pour jouer juste avant les élections de 2020 a remis Nunes – et notre pays – le dernier élément de preuve.

Ainsi, Nunes avait le choix : rester au Congrès et présider le comité le plus puissant de la Chambre en tant que républicain, limité par la branche exécutive contrôlée par les démocrates, ou renoncer au conclave confortable et créer une entreprise pour contrer l’orientation et la censure qui, au cours des cinq dernières années a augmenté de façon exponentielle. La gauche ne comprend peut-être pas la décision de Nunes, mais j’espère qu’elle apprendra bientôt sa raison – et à la dure.