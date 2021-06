in

Étant donné à quel point Chris Pratt aime la famille, la douce approbation de sa mère est complètement sur la marque. L’acteur s’est donné pour mission de mettre en avant sa famille sur les réseaux sociaux. De plus, de nombreuses versions post-fermeture ont vu des stars hollywoodiennes utiliser toutes les formes de médias pour pousser leur travail compte tenu des limitations actuelles. La jolie Insta Story de Pratt est donc un moment familial agréable et amusant pour promouvoir The Tomorrow War.