La drôle de façon que Lin-Manuel Miranda de Hamilton s’est impliquée dans Star Wars

C’est en fait génial que JJAbrams avait besoin d’un écrivain de cantine, car il avait déjà l’emblématique John Williams qui composait de la musique pour lui. Williams est à peu près le plus grand nom musical du cinéma et a travaillé sur certains des plus grands films de l’histoire d’Hollywood, comme Jaws, Jurassic Park, la franchise Harry Potter et bien sûr, tous les films Star Wars. Il s’avère que même si la musique de cantine que Williams a produite pour Star Wars est assez éclairée, il n’était apparemment pas trop désireux de la faire revivre pour The Force Awakens – cue Lin-Manuel Miranda!