La dualité de Bob Saget est ce qui le rendait spécial

Aucun exploit criard de méthode d’action, aucune transformation physique noueuse de Christian Bale-as-Dick-Cheney, aucun casting effronté de cascades dans aucune de nos vies ne peut se comparer au tour de magie que Bob Saget a tiré en 2005, lorsque le doux doofus qui avait a passé huit ans en tant que papa le plus doux et le plus corné de l’Amérique – via son rôle principal de Danny Tanner dans la sitcom à succès d’ABC Full House, qui s’est déroulée de 1987 à 1995 et a fait ressembler Brady Bunch aux Hells Angels – est apparu dans un modeste petit film a appelé The Aristocrats et a raconté ce qui peut être décrit de manière crédible par quelqu’un sur YouTube comme la « blague la plus sale du monde ». Bob Saget a été retrouvé mort dimanche soir, dans une chambre d’hôtel d’Orlando. Il avait 65 ans. Il voudrait que vous regardiez les sept minutes et cinq secondes sans cligner des yeux.

The Aristocrats est un documentaire dans lequel une myriade d’humoristes racontent leurs versions de ce qui est généralement considéré, dans leur profession, comme, oui, la blague la plus sale du monde. La ligne de frappe du film est que la version du gars de Full House est la plus sale. Sérieusement : Regardez le tout. Il ne suffit pas de comprendre l’essentiel de cela et de passer ensuite à autre chose. Le fait est que le père de sitcom de renommée mondiale, incroyablement torride, ne vous laissera pas continuer votre vie.

0:13 : « Le père est comme arracher les vêtements de ses enfants, et il prend le soutien-gorge de sa femme et le jette d’elle, et il arrache ses sous-vêtements, et il prend quelques-uns de ses pubis avec, c’est horrible, et un peu de sang commence à couler le long de sa jambe.

1:17 : « Vous ne savez pas si vous devez chier ou vomir, dans cette pièce, c’est comme ça – qu’est-ce que je fous ? »

1:55 : « Vous ne voulez pas mélanger l’inceste avec les matières fécales et le racisme. Je pense que c’est faux.

3:36 : « Pour moi, si vous avez des relations sexuelles, au fait, avec un gamin de 14 ans, vous devriez le faire dans une prison, alors vous êtes là. C’est comme un guichet unique.

4:38 : « Je ne vous ai pas entièrement raconté toute l’histoire. Toute la famille a des bites.

6:46 : « Et elle n’a tout simplement pas de dents, et elle est couverte de diarrhée, et elle prononce les mots [toothless voice] Les Aristocrates et puis elle meurt. Meurt. Meurt plat.

J’ai vu ce film en 2005 dans une salle remplie de New-Yorkais ultra-cools, blasés et imperturbables qui ont à peu près perdu la tête en riant et/ou en restant bouche bée d’horreur et/ou en se chiant. J’ai vu le tout premier épisode de America’s Funniest Home Videos lorsqu’il a été diffusé pour la première fois en 1989, animé par, oui, la star ultra-bienveillante de Full House Bob Saget, qui a maintenu le concert AFV pendant huit ans, introduisant des clips zippy d’enfants mignons de la vraie vie qui frappent leurs vrais pères dans les noix en racontant les blagues les plus ringardes imaginables. (Celui qui me reste encore à l’esprit est : « Je pensais que les arts martiaux étaient des peintures du shérif. ») J’ai vu l’épisode de Full House quand la douce jeune Michelle Tanner, jouée à ce moment-là par Mary-Kate ou Ashley Olsen distrait le bon vieux dopey Danny pendant que ses deux autres filles adolescentes finissent de colmater le trou qu’elles ont fait dans le mur de son placard. (Toutes les chemises de Danny ont de petites cartes indiquant la date exacte à laquelle il les portera ensuite : ce détail est resté dans ma tête.) même gars.

Mais lequel était le tour de magie ? Lequel était l’acte ? Est-ce que Saget, né à Philly et diplômé de l’école de cinéma de l’Université Temple, était un enculé incroyablement torride qui s’est déguisé en père de sitcom au lait chaud, ou était-il en fait un père de sitcom au lait chaud qui a réalisé, après la Full House, qu’il pourrait tirer parti de son image publique dans une deuxième carrière entière en jouant contre le type comme un enculé incroyablement torride? N’était-il vraiment ni l’un ni l’autre ? Aurait-il pu être les deux ?

Le coup de talon de Saget (???) dans Les Aristocrates n’a bien sûr pas surpris tout le monde. Rien qu’en 1998, il a tous deux prononcé la phrase « La marijuana n’est pas une drogue, j’avais l’habitude de sucer des bites pour du coca ! » dans le classique de stoner de Dave Chappelle, Half Baked, et a réalisé la comédie joyeusement perverse de Norm MacDonald-Artie Lange, Dirty Work, dans laquelle Norm dit : « Aha ! Vous ne comptiez pas sur ma fidèle armée de prostituées, n’est-ce pas ? comme s’il faisait Shakespeare. (Le festival d’amour Norm MacDonald-Bob Saget est son propre terrier de lapin déchirant et pourtant réconfortant; allez-y, commencez par Norm au rôti de Bob’s Comedy Central.)

Saget est venu honnêtement par sa saleté titanesque, disons cela. Mais Danny Tanner, chaleureux, flou et stupide, inoffensif et fondamentalement décent, n’était pas non plus un acte: en 2020, il a lancé un podcast appelé Bob Saget’s Here for You qui s’est rapidement imposé, alors que COVID-19 faisait rage et que le monde brûlait autrement , comme une oasis de calme, de compassion, de bonnes vibrations sans ambiguïté et de purge émotionnelle sincère au milieu de la pandémie qui a apporté joie et catharsis à ses fans même si chaque épisode lui a beaucoup coûté.

« Quand j’ai terminé, je vais dans la cuisine et ma femme, Kelly, est là. Et je commence juste à pleurer », a-t-il déclaré à mon ancien collègue de Ringer, John Gonzalez, en août dans une interview frappante et profondément humaine. «Il n’y a aucun moyen de ne pas le ressentir, de ressentir la douleur que les gens traversent. Tout le monde souffre d’une manière ou d’une autre. Je crois fermement qu’il faut essayer d’être compatissant et d’avoir de l’empathie, ce qui a fait défaut ces trois dernières années, presque quatre ans. Les gens souffrent depuis des années. Mais c’est du jamais vu.»

Il est donc venu naturellement par sa profonde compassion. Full House et The Aristocrats ne s’annulent pas, mais se renforcent mutuellement, approfondissant et élargissant ses compétences à la fois en matière de jovialité de sitcom et de crudité insondable. Et ces pulsions se sont heurtées, parfois de façon spectaculaire, dans le stand-up de Saget, qui est le fil conducteur de toute sa carrière. Voici notre homme en 1984, présenté par Rodney Dangerfield et les assommant avec : « Je me suis marié. Marié ma petite amie de sept ans. C’est son âge. Je vais en prison.

Et maintenant, le voici dans son stand-up spécial de 2017 Bob Saget : Zero to Sixty, lançant avec désinvolture la ligne, « Je m’excuse du fond de mon scroat jusqu’au fond de votre gorge. » Comme dans Les Aristocrates, ses lunettes sont absolument essentielles ici, faisant partie de la façade inestimable de milquetoast qu’il peut briser à volonté avec, vous savez, sa bite.

Il faisait toujours le podcast – l’épisode de BJ Novak est sorti il ​​y a moins d’une semaine. Il était de retour sur la route en faisant du stand-up également, comme on le voit dans son dernier tweet, qui est encore une fois une combinaison sublime de déchirement et de réconfort :

« Je suis à nouveau accro à cette merde. » Il y a un être humain fascinant, désarmant, extrêmement immonde et extraordinairement gentil distillé dans ces sept mots, quelle que soit la manière dont vous choisissez de les interpréter. Lorsque vous êtes perdu là-bas et que vous êtes tout seul, une lumière vous attend pour vous ramener à la maison.

