La duchesse de Cambridge “a hâte” de rencontrer la fille de Harry

La reine Elizabeth II a donné son consentement au nom Lilibet 0:47

. – La duchesse de Cambridge a déclaré vendredi qu’elle “avait hâte” de rencontrer sa nièce nouveau-née Lilibet, la fille du prince Harry et de Meghan, le duc et la duchesse de Sussex.

“Je vous souhaite le meilleur. J’ai hâte de la rencontrer car nous ne l’avons pas encore rencontrée, alors j’espère que ce sera bientôt », a déclaré la duchesse de Cambridge aux journalistes après avoir dirigé une table ronde en marge du sommet du G7 à Cornwall, en Angleterre.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait eu l’occasion de faire face à FaceTime avec les Sussex depuis la naissance de Lilibet, la duchesse a répondu: “Non, je ne l’ai pas fait.”

Dans un communiqué la semaine dernière, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé la naissance de leur fille, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor le 4 juin, ajoutant que la fille et la mère sont “en bonne santé et bien, et elles s’installent à la maison.

« Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la Reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom Diana a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles », a ajouté le communiqué de l’attachée de presse du couple.

Le couple a également un fils de deux ans nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor.