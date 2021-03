La duchesse de Cambridge et Boris Johnson rendent hommage à une victime de meurtre au Royaume-Uni – WWD

LONDRES – La duchesse de Cambridge et le Premier ministre Boris Johnson faisaient partie des centaines d’hommes et de femmes qui ont rendu hommage au cours du week-end à Sarah Everard, une responsable marketing de 33 ans qui a été kidnappée et tuée à Londres au début du mois.

Un policier londonien a été accusé du meurtre d’Everard, qui a disparu alors qu’il rentrait chez un ami à pied à 21h30 le soir du 3 mars.

Kate Middleton a effectué une visite non prévue et non officielle à un mémorial pour Everard qui avait été installé sur le kiosque à musique de Clapham Common, dans le sud de Londres, où Everard a été repéré pour la dernière fois par des caméras de vidéosurveillance.

Selon de nombreux médias, la duchesse a déposé des jonquilles cueillies dans les jardins du palais de Kensington au mémorial.

Johnson a déclaré dans un tweet que lui et sa fiancée Carrie Symonds allumaient une bougie pour Everard «et pensaient à sa famille et à ses amis. Je ferai tout mon possible pour m’assurer que les rues sont sûres et que les femmes et les filles ne sont pas victimes de harcèlement ou d’abus. »

La veillée sur Clapham Common a eu lieu alors qu’elle avait été interdite par la police plus tôt dans la journée. Les organisateurs, un groupe appelé Reclaim These Streets, avaient également exhorté les gens à participer à une veillée à domicile, allumant des bougies ou faisant briller des lumières de chez eux à 21h30 samedi.

Les règlements de verrouillage sont toujours en vigueur dans toute l’Angleterre et la police avait averti les gens de ne pas se rassembler à Clapham Common pour des raisons de sécurité.

Bien que l’événement ait été pacifique, avec des gens tenant des pancartes disant «Mettez fin à la violence contre les femmes», «Les flics ne nous protègent pas» et «Votre douleur est notre douleur», la soirée a fini par sombrer dans le chaos, la police a procédé à des arrestations et plus tard disperser la foule.

Il y a maintenant des appels généralisés pour que le chef de la police métropolitaine, Cressida Dick, explique le comportement de la police. D’autres demandent à Dick de démissionner.

Des veillées similaires ont eu lieu dans des villes du Royaume-Uni, des gens déposant des fleurs à la mémoire d’Everard, tandis que des articles d’opinion dans les journaux appelaient à une plus grande protection des femmes.

« De nos jours, il est inadmissible que, comme cela s’est souvent produit dans le passé, nous ignorions la question de la sécurité des femmes », a déclaré le Sunday Times de Londres. «L’épreuve terrifiante de Sarah Everard ne doit pas être oubliée.

Le Guardian a qualifié la réaction de la police aux événements de «brutale», tandis que le Sunday Telegraph a qualifié les scènes de violence policière de la veillée de samedi soir de «pénibles».