La duchesse de Cambridge lance un centre historique pour l’enfance

a duchesse de Cambridge a lancé son propre centre pour la petite enfance dans une étape historique visant à signaler son engagement à vie à transformer la société.

Le développement façonnera l’orientation future de Kate en tant que membre de la famille royale et le centre conduira sa vision de créer un “monde plus heureux, plus sain et plus stimulant”, a déclaré un assistant.

On dit que Kate considère le problème comme l’équivalent social du changement climatique mondial, mais craint qu’il ne soit pas traité suffisamment au sérieux.

La duchesse – une future reine – est censée se sentir responsable d’assumer un rôle de leadership sociétal pour sensibiliser et créer des actions.

Un assistant royal a déclaré: «La duchesse a fait le constat que plus vous en apprenez sur la science de la petite enfance, qu’il s’agisse du développement du cerveau, des sciences sociales, de ce que cela signifie pour notre santé mentale adulte, plus vous réalisez que c’est le équivalent au changement climatique.

“Mais il n’est pas discuté avec le même sérieux ou la même intention stratégique que cette question.”

Dans une vidéo marquant le lancement, Kate, portant un collier gravé des initiales de ses enfants, a déclaré à propos de sa croisade : « En travaillant en étroite collaboration avec les autres, le centre espère faire prendre conscience des raisons pour lesquelles les cinq premières années de la vie sont si importantes pour notre les résultats futurs de la vie et ce que nous pouvons faire en tant que société pour saisir cette occasion en or de créer une société plus heureuse, plus saine mentalement et plus stimulante.

« En travaillant ensemble, j’espère que nous pourrons changer notre façon de penser la petite enfance et transformer la vie des générations à venir. Parce que je crois vraiment que le grand changement commence petit.

Le Royal Foundation Center for Early Childhood est issu de recherches qui montrent que les cinq premières années de l’enfance façonnent fondamentalement l’âge adulte, avec des défis sociaux tels que la toxicomanie, la violence, l’éclatement de la famille, l’itinérance et la santé mentale ayant leurs racines dans les premières années de la vie.

Le centre se concentrera sur trois domaines clés : la recherche ; développer de nouvelles solutions avec les secteurs bénévoles publics et privés; et des campagnes de sensibilisation.

Son site Internet présentera ses initiatives majeures, mettra en valeur ses recherches et servira de plateforme pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur l’impact de la petite enfance.

Un assistant royal l’a décrit comme un moment marquant pour Kate.

“La vision de la duchesse est celle d’un monde plus heureux, plus sain et plus stimulant”, a-t-il déclaré.

« La mission du centre est de sensibiliser et d’agir sur l’impact extraordinaire de la petite enfance, en changeant ce que nous pensons et faisons dans la petite enfance afin de transformer la société pour les générations à venir.

« C’est une grande mission et vision, mais nous allons nous appuyer sur des actions vraiment tangibles et pratiques. »

Le travail au centre comprendra la recherche de moyens d’impliquer les adolescents dans la science du développement du cerveau de la petite enfance, afin qu’ils aient les connaissances nécessaires s’ils deviennent parents plus tard.

L’initiative est née du travail de Kate pendant une décennie en tant que membre de la famille royale, examinant d’abord la toxicomanie, la rupture familiale et la santé mentale, puis remontant plus loin pour explorer l’environnement scolaire, puis les premières années.

“Elle voulait constamment s’attaquer à la véritable racine du problème”, a déclaré l’assistante.

Ils ont ajouté que Kate avait reformulé sa pensée après avoir exploré la science et la recherche sur l’impact de la petite enfance : “C’est ce voyage de 10 ans qui a influencé le caractère et la mission de ce nouveau centre.”

Lord Hague, président de la Fondation royale de Cambridges, a décrit la création du centre comme un moment charnière pour le travail de la duchesse dans la région.

« Son Altesse Royale et la Fondation royale sont déterminées à apporter un changement durable pour les générations futures », a-t-il déclaré.

Son rapport inaugural Big Change Starts Small, rédigé en collaboration avec le Center on the Developing Child de l’Université Harvard et la London School of Economics, a révélé que le coût d’une opportunité perdue est de 16,3 milliards de livres sterling rien qu’en Angleterre.

Les recherches de YouGov commandées par la Fondation et publiées vendredi – le dernier jour de la semaine de la solitude – ont montré que les parents de jeunes enfants ont continué à se sentir plus seuls à mesure que la pandémie progressait.

Quelque 9 % se sentaient toujours ou souvent seuls en octobre 2020, contre 16 % en mai 2021.

Le centre de Kate emploiera environ six membres du personnel pour commencer et sera basé dans les bureaux de la Royal Foundation à Londres, et sera financé par les partisans de la Fondation, en vue de diriger des partenariats de financement à l’avenir.

La semaine dernière, la duchesse a rejoint la première dame américaine Jill Biden à Hayle, dans les Cornouailles, dans une école pour discuter du développement de la petite enfance.

En novembre, Kate a publié une recherche historique sur le rôle des premières années dans la formation de l’âge adulte, qui a révélé que seulement une personne sur quatre reconnaissait l’importance clé des cinq premières années de la vie d’un enfant.

Plus d’un demi-million de personnes ont participé aux « cinq grandes questions sur les moins de cinq ans » Ipsos MORI sondage – la plus grande réponse du public à une enquête de ce genre.