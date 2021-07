La duchesse de Cambridge se précipite de Wimbledon à Wembley dans Day of Sports – WWD

in

LONDRES – La duchesse de Cambridge a fait son devoir pour le pays dimanche, s’élançant de Wimbledon, où elle a vu Novak Djokovic vaincre Matteo Berrettini et remporter son sixième titre, au stade de Wembley pour la finale Angleterre-Italie de l’Euro 2020.

Ce fut un week-end chargé pour la duchesse, qui vient de sortir de l’auto-quarantaine après avoir appris qu’elle avait été en contact avec une personne infectée par le COVID.

Elle a assisté à la finale féminine samedi dans son rôle de marraine du All England Lawn Tennis and Croquet Club, qui accueille le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon. La duchesse, vêtue d’une robe midi verte Emilia Wickstead, a remis son trophée à la gagnante Ashleigh Barty.

Dimanche, elle a enfilé une robe rose bébé Beulah London pour la finale masculine, à laquelle elle a assisté avec son père Michael Middleton. À un moment donné, ils ont été cassés dans la loge royale en train de faire la vague mexicaine.

Kate Middleton a ensuite rejoint son mari, le prince William, et son fils aîné, le prince George, à Wembley pour un match historique contre l’Italie en Coupe d’Europe 2020. Dimanche soir, elle a enfilé une veste blanche et une paire de créoles surdimensionnées en perles rouges en hommage à l’équipe d’Angleterre, dont les couleurs sont le rouge et le blanc.

Elle était à Wembley à la fin du mois dernier avec William et George regardant l’Angleterre gagner 2-0 contre l’Allemagne, ce qui a amené l’équipe nationale en quarts de finale. C’était la première fois que Prince George, qui aura 8 ans plus tard ce mois-ci, pouvait encourager l’équipe nationale anglaise.

Plus tôt dans la journée, le prince William a publié une courte vidéo sur Twitter exhortant l’équipe d’Angleterre à la victoire et souhaitant bonne chance à tous les joueurs.

«Je ne peux pas vraiment croire que cela se produise. C’est tellement excitant et je vous souhaite simplement la meilleure des chances », a déclaré William. “Vous faites ressortir le meilleur de l’Angleterre, et tout le pays est derrière vous – alors ramenez-le à la maison.”

C’est la première fois en 55 ans que l’Angleterre a une chance de remporter un tournoi masculin majeur. En 1966, l’équipe d’Angleterre a remporté la Coupe du monde à domicile, mais n’a plus remporté de tournoi international depuis.