La duchesse de Sussex dit qu’elle veut montrer la diversité dans son livre

in

Meghan publiera son premier livre pour enfants 0:35

. – Meghan, la duchesse de Sussex, a déclaré qu’elle espérait que “n’importe quelle famille” serait représentée dans les pages de son livre pour enfants, “The Bench”, lors de sa première interview depuis sa conversation avec Oprah Winfrey en mars.

La duchesse a déclaré que “en grandissant, je me souviens beaucoup de ce que ça faisait de ne pas vous voir représenté” (dans les livres), a-t-elle déclaré dans une interview avec Samantha Balaban de la National Public Radio (NPR).

“J’espère donc que n’importe quel enfant ou famille pourra ouvrir ce livre et s’y voir, qu’il porte des lunettes, des taches de rousseur, une forme corporelle différente, une ethnie ou une religion différente”, a déclaré Meghan.

La fille du prince Harry et Meghan est née 0:44

Alors que le livre commence et se termine par des représentations de la famille de Meghan, il existe un large éventail de parents et d’enfants représentés à travers l’histoire.

“Cette histoire que j’ai écrite pour mon mari et mon fils pourrait être la vôtre aussi”, lui a-t-elle dit dans la série de livres pour enfants “Picture This” sur la radio publique américaine.

Plus tôt cette année, Meghan et son mari, le prince Harry, ont entamé une conversation animée sur le racisme, la presse tabloïd britannique et la famille royale après leur interview explosive avec Oprah Winfrey.

Moments calmes

Le livre de Meghan a été publié le mois dernier. Il s’inspire du prince Harry et de son fils Archie Harrison, et traite des relations entre parents et enfants, représentées dans des moments tranquilles passés sur les bancs.

Meghan a déclaré que “surtout l’année dernière”, dans le contexte d’une pandémie mondiale, “beaucoup d’entre nous ont réalisé à quel point il se passe dans le calme”.

“Donc, dans cette histoire, je regarde cet amour entre mon mari et notre fils et j’imagine ce que ce sera alors qu’ils partagent plus de moments à mesure que notre fils grandit”, a-t-elle déclaré.

Meghan Markle fait les gros titres après ses révélations contre la royauté et la presse britannique 1:47

“De se gratter un genou à avoir le cœur brisé, quoi qu’il en soit, ils redémarrent toujours sur ce banc et ont ce moment pour se joindre à nous”, a ajouté Meghan.

Le livre est né d’un poème et d’un banc que Meghan a offert à Harry pour sa première fête des pères. L’interview, qui sera diffusée dimanche, marque la deuxième fête des pères du couple.

Cela s’est produit avant la naissance de leur deuxième fille, Lilibet Diana, née début juin.

Sa fille porte le nom de son arrière-grand-mère, la reine, dont le surnom familial est Lilibet. Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère, la princesse Diana.

Meghan a déclaré que l’illustrateur primé Christian Robinson avait inclus de petits détails dans le livre que son fils Archie capturerait et des hochements de tête subtils à la défunte princesse Diana.

“Je pense que vous pouvez trouver de doux petits moments que nous avons cachés là-bas, de ma fleur préférée, même la fleur préférée de la mère de mon mari, ne m’oublie pas”, a déclaré Meghan.

«Nous voulions nous assurer que ceux-ci étaient inclus là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup de détails spéciaux et d’amour dans ce livre », a-t-il ajouté.

Harry et Meghan se sont mariés lors d’un somptueux mariage à la chapelle St George de Windsor, en Angleterre, il y a trois ans.

L’année dernière, ils ont quitté leurs rôles de membres de la famille royale actifs, renonçant à leurs titres royaux et vivent maintenant à Santa Barbara, en Californie.