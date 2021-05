La duchesse Kate a réalisé une vidéo pour la fin de sa “ campagne de trois ans ” avec Nursing Now ⋆ .

La duchesse de Cambridge rejoindra le prince William en Écosse aujourd’hui, et j’attendais de voir si nous aurions des photos d’eux – le comte et la comtesse de Strathearn – aujourd’hui. Peut-être que ceux-ci arriveront plus tard, parce que j’écris ceci, il n’y a rien eu. Je pense que c’est un peu étrange que Kate n’ait pas rejoint William pendant l’intégralité du voyage en Écosse et qu’il ait dû faire son grand discours à l’Église d’Écosse par lui-même. Que faisait Kate? Je suppose qu’elle a passé le week-end à Norfolk avec les enfants. Il a une ambiance de «vies séparées», mais ils ont beaucoup eu cette ambiance au cours de la dernière année en particulier.

Pendant ce temps, notre vlogger dévoué et dévoué a réalisé une vidéo pour son patronage Nursing Now. Kate a fait quelques événements / appels autour de Nursing Now ces dernières semaines. Habituellement, elle n’est pas aussi cohérente avec son soutien, mais je suppose que le personnel du palais de Kensington l’a encouragée à faire plus de choses faciles, comme «passer des appels» et «s’asseoir pour une vidéo».

Honnêtement, vous savez à quel point je ne tiens pas à donner du crédit à Kate pour quoi que ce soit, mais sa voix et ses discours (dans les vidéos) se sont considérablement améliorés ces dernières années. Il y a cinq ans, Kate aurait fait cette vidéo avec des dizaines de coups de cheveux, des vibrations d’otages, un regard paniqué dans les yeux et un accent qui pourrait couper le verre. Mais la vieille fille a pris des cours et elle s’est beaucoup améliorée. L’entendre souligner son H est assez drôle aussi, comme la vibez d’Eliza Doolittle.

La vidéo était pour «la conclusion de la campagne Nursing Now, son initiative de trois ans lancée en 2018 pour défendre la profession dans le monde entier. Bien que la campagne se termine ce mois-ci, sa mission se poursuivra grâce au défi Nursing Now et au travail continu des groupes affiliés, par l’organisation. Alors… il y a eu une «campagne» de trois ans menée par Kate? Pourquoi n’en a-t-on pas dit sans cesse qu’elle avait mené une campagne de trois ans? Est-ce parce que la campagne est une sorte de travail de fortune qui implique que Kate «remercie» les infirmières plusieurs fois par an?

Les gens parlent également de sa tenue et de ses bijoux dans cette vidéo, car ils le sont bien sûr. Le costume est un McQueen, et c’est une répétition. C’est quelque chose qu’elle a dans son placard depuis des années, et la dernière fois qu’elle l’a porté, c’était en 2017. Le collier est le pendentif Asprey Diamond Daisy qu’elle a probablement eu l’année dernière. Elle a les boucles d’oreilles assorties, qu’elle semble porter aussi dans cette vidéo? Le collier à lui seul coûte plus de 11 000 $. Elle a récemment porté le même collier dans ses portraits d’anniversaire.

Photos gracieuseté d’Avalon Red, Kensington Palace.