La duchesse Kate a tweeté à propos d’une autre femme assassinée à Londres, Sabina Nessa ⋆ .

La semaine dernière, j’ai écrit une histoire quelque peu positive sur la duchesse de Cambridge. Ce qui vous montre juste que je tombe parfois aussi dans le piège aigu, le piège d’infantiliser Kate et de m’exciter quand elle fait une chose intéressante. La semaine dernière, elle a organisé un événement avec des survivants de l’Holocauste, et j’ai écrit que cela aurait probablement été un meilleur « problème » pour Kate en général. J’ai pensé à ma positivité générale envers Kate sur cette seule chose par la suite, puis je me suis dit “attends, était-ce cette année où Kate a exploité une victime de meurtre ? » C’était. Il y a à peine six mois, Kate a raconté le meurtre de Sarah Everard sur la façon dont Keen Kate se soucie des femmes. Kate a posé sans masque lors d’une veillée bondée pour Everard et a même amené son propre vidéaste, et le palais de Kensington a publié une déclaration sur la façon dont Kate “se souvient de quoi [it] c’était comme se promener dans Londres la nuit avant son mariage.

Kate s’est assurée de se concentrer sur l’histoire d’une femme qui a été assassinée par un flic. Kate a exploité Everard et la tragédie de sa mort pour que Kate puisse avoir bonne presse. Pendant des semaines, Kate a fait de “elle est allée à la veillée” une pièce maîtresse de sa stratégie presse. C’était révoltant. Et devinez qui recommence ?

Kate Middleton a déclaré qu’elle était « attristée » par le meurtre de Sabina Nessa, une enseignante de l’école primaire londonienne de 28 ans. Dans un tweet personnel sur le compte Twitter partagé de Kate et du prince William, noté par le « C » pour Catherine à la fin, la maman royale de trois enfants a déclaré : « Je suis attristée par la perte d’une autre jeune femme innocente dans nos rues. Mes pensées vont à la famille et aux amis de Sabina, ainsi qu’à tous ceux qui ont été touchés par cet événement tragique. La semaine dernière, Nessa a quitté son domicile du sud de Londres pour faire le trajet de cinq minutes à pied jusqu’à son pub local lorsqu’elle a été assassinée, a annoncé jeudi la police métropolitaine de Londres dans un communiqué. Les autorités pensent que Nessa a été assassinée alors qu’elle traversait un parc de l’arrondissement de Greenwich en direction du pub, où elle rencontrait un ami. Le corps de l’enseignant a été retrouvé près d’un centre communautaire dans le parc le lendemain soir. “Le voyage de Sabina aurait dû prendre un peu plus de cinq minutes, mais elle n’a jamais atteint sa destination”, a déclaré l’inspecteur-détective Joe Garrity dans un communiqué de presse jeudi. “Nous savons que la communauté est à juste titre choquée par ce meurtre – tout comme nous – et nous utilisons toutes les ressources à notre disposition pour trouver l’individu responsable.” Deux hommes anonymes ont été arrêtés en lien avec le meurtre de Nessa, selon la police de Metro. Le département a également publié des images extraites de la vidéosurveillance d’un autre homme avec lequel les enquêteurs aimeraient parler, demandant l’aide du public pour l’identifier.

[From People]

On a l’impression que Kate essaie de recycler la même stratégie médiatique avec seulement quelques ajustements mineurs. De toute évidence, elle ne peut pas aller à la veillée et amener son propre vidéaste cette fois, n’est-ce pas ? Matt Wilkinson du Sun rapporte que “Kate ne devrait pas se rendre à la veillée pour Sabina Nessa, mais des fleurs seront laissées en son nom, c’est entendu.” Ainsi, Kate obtiendra le crédit d’avoir «fait preuve de compassion» sans avoir à organiser une séance de photos lors de la veillée d’une victime de meurtre. De plus, cela ressemble à un sifflet raciste – Nessa était une femme musulmane et une femme de couleur. De toute évidence, Kate n’assisterait pas à sa veillée ou ne dépenserait pas le même genre d’énergie qu’elle l’a fait pour Everard.

Je me demande si Kensington Palace divulguera commodément que Kate a envoyé une lettre de condoléances à la famille, ce qui est exactement ce qui s’est passé avec Sarah Everard. La famille d’Everard n’a pas parlé à la presse de la lettre de Kate – KP a parlé de la lettre à la presse.

Je suis attristé par la perte d’une autre jeune femme innocente dans nos rues. Mes pensées vont à la famille et aux amis de Sabina, ainsi qu’à tous ceux qui ont été touchés par cet événement tragique. C – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 24 septembre 2021

On ne s’attend pas à ce que Kate se rende à la veillée pour Sabina Nessa mais des fleurs seront laissées en son nom, c’est entendu. Des sources proches de la duchesse ont précédemment déclaré “Comme beaucoup de femmes aujourd’hui, elle se souvient de ce que c’est que de marcher seule à Londres” https://t.co/hLWiI92pPg – Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) 24 septembre 2021

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red.