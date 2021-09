La duchesse Kate comprend “son rôle dans le processus” d’apprentissage de la tolérance .

Hier, j’ai mentionné quelque chose à propos de la duchesse de Cambridge, quelque chose que j’ai remarqué au fil des ans : elle est bien meilleure et plus engagée lorsqu’elle organise des événements avec des personnes âgées. Je pense que c’est l’auteur Sue Grafton qui a dit qu’il y a deux sortes de personnes dans le monde, les gens qui préfèrent les enfants et les gens qui préfèrent les personnes âgées. Kate pourrait préférer les personnes âgées. Les trucs de la petite enfance ne sont que de vagues embiggening et boutons pour elle, mais lui donnent une chance de passer du temps avec des survivants de l’Holocauste, et elle est vraiment fiancée. C’est ce qui s’est passé hier, lorsque Kate a fait une promenade en bateau et a passé du temps avec certains des « enfants de Windermere », les enfants qui ont survécu à l’Holocauste et ont été réinstallés dans la région des lacs du Royaume-Uni après la guerre. Cet événement s’est déroulé exactement comme il aurait dû, comme tous les événements de Kate devraient se dérouler : Kate est engagée et gentille et sa visite donne un coup de pouce et une plate-forme aux personnes qu’elle a rencontrées.

“Elle était absolument délicieuse”, a déclaré à PEOPLE Ike Alterman, un survivant polonais de 93 ans qui était prisonnier à Auschwitz, Buchenwald et Theresienstadt. « Nous avons ri, elle a posé des questions et elle voulait connaître les réponses. Nous avons parlé de ses enfants et de mes enfants, et de la façon dont nous aimons les lacs. J’ai deux filles et deux petits-enfants. Je lui ai raconté ce qui m’était arrivé pendant la guerre et quand je suis arrivé et comment j’ai progressé dans les affaires plus tard. Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais nous avons parlé comme un couple d’amis. Elle était tellement terre-à-terre.

Arek Hersh, 92 ans, a également été rejoint par la duchesse sur le bateau. Survivant d’Auschwitz, il a perdu ses parents et ses frères et sœurs — au total 81 membres de sa famille ont péri. Il s’est installé à Leeds, dans le Yorkshire, et a travaillé comme mécanicien et, plus tard, comme propriétaire pour les étudiants de la ville. Il est présenté dans le film 2020 The Windermere Children et le documentaire The Windermere Children: In Their Own Words.

“C’était très agréable. Elle était très intéressée », a-t-il déclaré à PEOPLE. “Cela m’a rappelé de bons souvenirs d’être sur le lac.” Pourtant, «Il a fallu quelques années pour se débarrasser de toute la situation. J’ai perdu tout le monde, mes parents, mes frères et sœurs. Kate, reconnut-il, « ne peut pas m’aider en ce qui concerne cela. Je lui ai parlé et son mari [Prince William] à Londres, et nous avons discuté de certaines choses. Je lui ai fait part de mon point de vue. La vie en plein air ici a un peu aidé mais ce n’était pas tout.

Sa femme, Jean, a ajouté que les enfants Windermere ne parlaient pas anglais. « Arek a fait de très nombreuses années de cauchemars », a-t-elle déclaré. « Ils étaient tous très petits. Ils ne pouvaient pas croire à quel point cet endroit était beau. Il dit qu’il s’est littéralement senti grandir ici.

“C’est un jour heureux”, a-t-elle ajouté. « Arek a vécu de beaux moments à travers son enseignement sur l’Holocauste. Ce n’est pas parce qu’il rencontre des gens importants – il a rencontré la reine – mais parce qu’il a aussi rencontré des gens ordinaires merveilleux. Notre vie est très riche. Rencontrer la duchesse est évidemment un bel honneur.

Après la promenade en bateau, Kate a passé environ une heure à parler aux familles des survivants.

« J’ai vraiment senti qu’elle était à l’écoute, engagée et sincèrement intéressée par nos histoires. Ce n’était pas un ” au fait, je rencontre ces gens aujourd’hui “, mais elle montre vraiment qu’elle s’en soucie », a déclaré à PEOPLE David Shannon, dont l’oncle et la tante étaient des survivants de l’Holocauste.

« Elle utilise sa position d’influence pour dialoguer avec les survivants et leurs familles », a déclaré Shannon. « Mais qu’en est-il des générations futures ? Lorsque nous avons parlé avec elle, c’est de cela que nous avons discuté. Les camps de concentration sont la fin du processus, pas le début. Il est important que les gens apprennent la tolérance et le nationalisme de droite. J’ai senti qu’elle comprenait cela et son rôle dans le processus.