La duchesse Kate est passée aux jeggings et à sa veste Seeland pour la sortie Orkney ⋆ .

La comtesse de Strathearn a changé son look «cinquante nuances de beige» en milieu de journée mardi. Alors que beaucoup d’entre vous n’étaient pas d’accord, j’aimais ce look antérieur avec le pantalon large, un élégant manteau beige et un pull marron. Cela lui allait bien, d’autant plus qu’elle porte souvent des trucs horribles. Eh bien… cela fait un moment que nous n’avons pas vu Kate en jegging élégant, mais je suppose qu’elle avait envie de se dépoussiérer pour le voyage aux Orcades. J’ai compris que c’était une journée pleine d’activités comme «faire une promenade en bateau», «faire un tour de promenade» et «prendre un verre sur une jetée». Je comprends qu’elle voulait porter quelque chose de plus confortable que les cinquante nuances de beige. Mais des jeggings ? Ah bon? Pourquoi ne peut-elle pas simplement porter de vieux jeans unis ? Pourquoi faut-il que ce soit des jeggings moulants? Donc inapproprié pour les vêtements de travail d’une duchesse/comtesse. Autres notes de mode: sa veste ici vient de Seeland et elle l’a déjà portée. Les bottes sont See by Chloé et je suis sûr qu’elle les a déjà portées.

Pendant la promenade, un petit garçon a demandé à Kate «Êtes-vous le prince?» Lequel… peut-être les journalistes ont-ils mal entendu ? Kate a alors répondu: “Non, je ne suis pas le prince, je suis la duchesse de Cambridge … Beaucoup de gens m’appellent Catherine.” Personne d’autre que William ne l’appelle Catherine! Peut-être que Pippa l’appelle aussi comme ça maintenant, mais tout le monde l’appelle simplement Kate. Arrêtez d’essayer de faire de « Catherine » une réalité !

Photos aléatoires – La posture de William est si mauvaise et de profil qu’il dégage vraiment des vibrations d’oiseaux en colère. Kate a vraiment bu un verre sur la jetée et elle en a semblé assez heureuse, même si je n’ai pas vu de photos de Kate en train de siroter cette tasse pleine de whisky (je pense que c’est du whisky, peut-être du scotch).

